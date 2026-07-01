Muncul dengan kompres es yang besar... Declan Rice mengambil keputusan terkait pertandingan melawan Meksiko

Bintang Inggris, Declan Rice, telah memutuskan sikapnya terkait laga melawan Meksiko yang dijadwalkan pada Senin dini hari mendatang, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Inggris berhasil lolos dari salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia kali ini, setelah meraih kemenangan dramatis atas Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia.

Surat kabar "The Sun" melaporkan bahwa gelandang Inggris, Declan Rice, terlihat sedang mengompres lututnya dengan es setelah kemenangan dramatis atas Kongo.

Rice bermain selama 90 menit sebelum digantikan oleh John Stones pada masa tambahan waktu, saat tim Tiga Singa berusaha mempertahankan keunggulan.

Hal ini terjadi meskipun ada kekhawatiran terkait cedera yang dialami gelandang tersebut sebelum pertandingan.

Rice tampak merawat cedera pada tendon lutut kirinya dengan es selama pertandingan, dan terlihat dalam foto sedang mengompres kakinya dengan kantong es besar saat duduk di area pemain cadangan.

Bintang Arsenal ini absen dalam pertandingan terakhir Inggris di babak penyisihan grup melawan Panama, sebagai tindakan pencegahan setelah diketahui bahwa ia telah mengalami nyeri pada tendon lutut selama enam bulan.

Dalam wawancaranya dengan radio “BBC 5 Live” setelah pertandingan usai, pemain asal Kongo itu mengatakan, “Saya baik-baik saja. Tidak apa-apa. Baik-baik saja.”

Ketika ditanya mengapa ia terlihat kelelahan saat peluit akhir pertandingan dibunyikan, Rice menambahkan: “Saya rasa itulah yang terjadi saat bermain dalam suhu 30 derajat.”

Dia melanjutkan: “Pertandingan yang sulit. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, dan tubuh saya mengalami banyak hal selama pertandingan itu. Sekarang saatnya untuk pulih dan kembali lagi.”