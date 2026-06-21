Muhammad Nour mengirim pesan kepada Al-Dosari: Aku tidak melihatmu!

Mohammed Noor, legenda Al-Ittihad dan tim nasional Arab Saudi, berinisiatif mengirimkan pesan kepada Salem Al-Dossari, setelah penampilannya yang mengejutkan pada malam kekalahan melawan Spanyol (0-4), dalam pertandingan putaran kedua Piala Dunia 2026.

Al-Dossari telah menjadi sasaran kritik tajam sejak pertandingan melawan Uruguay sebelumnya, di mana timnas Saudi bermain imbang 1-1, dan situasi ini berlanjut setelah kekalahan mengejutkan dari Spanyol.

Nour mengunggah serangkaian klip melalui akunnya di aplikasi "Snapchat" untuk membahas pertandingan antara Arab Saudi dan Spanyol, di mana ia berkata: "Di mana kamu, Salem?.. Aku tidak melihatmu sepanjang pertandingan, mengapa kamu tidak bermain?"

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Ia menambahkan: “Jangan terpengaruh oleh kritik, kamu seharusnya memberikan yang terbaik dan tampil sesuai kemampuanmu yang sebenarnya saat melawan Spanyol.”

Mengenai performa secara keseluruhan, Nour menyimpulkan: “Saya merasa para pemain timnas Saudi tampak takut, dan beberapa di antaranya khawatir akan mengalami dribel yang memalukan.”