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Winger asal Ukraina Mykhailo Mudryk, pemain Tottenham yang dipinjam dari Chelsea, menyalahkan manajemen tim nasional negaranya atas kegagalannya dalam tes doping dan skorsing yang membuatnya tidak bisa bermain sepak bola. Ia menegaskan zat terlarang yang ditemukan dalam sampelnya masuk ke tubuhnya saat ia bersama timnas Ukraina.

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Pemain berusia 25 tahun itu dijatuhi skorsing sejak November 2024 hingga Juli 2026, setelah zat terlarang meldonium terbukti ditemukan dalam sampelnya. Zat tersebut diyakini masuk ke tubuhnya selama ia berada bersama timnas Ukraina.

Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) awalnya mengancam Mudryk dengan hukuman skorsing hingga empat tahun, tetapi sang pemain mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dan berhasil mendapatkan keringanan hukuman.

Sang pemain kembali bermain sepak bola setelah mengakui telah melanggar regulasi antidoping , dan menyetujui hukuman skorsing yang setara dengan periode yang memang sudah ia jalani jauh dari lapangan.

Setelah tampil dengan seragam Chelsea dalam tur pramusim tim di Asia, Mudryk pindah ke Tottenham pada hari terakhir bursa transfer, sehingga kembali bereuni dengan mantan pelatihnya di Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi .

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Dalam wawancara dengan kanal YouTube "Guest of Gordon", Mudryk ditanya pihak mana yang ia anggap bertanggung jawab atas absennya dari sepak bola. Ia menjawab, seperti dikutip "BBC": "Suasana dan kondisi di dalam timnas Ukraina. Hal itu seharusnya tidak pernah terjadi. Mungkin saya belum pernah membicarakannya secara terbuka sebelumnya, tetapi sekarang saya mengatakannya."

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Ia menambahkan: "Saya belum pernah mendengar tentang zat seperti meldonium. Zat itu hanya bisa didapatkan di Eropa Timur, dan hanya mungkin masuk ke tubuh saya di Ukraina, karena zat seperti itu tidak ada di Inggris."

Mudryk menjelaskan bahwa selama periode tersebut ia hanya berada di Ukraina untuk bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional. Menurutnya, hal itu memperkuat kemungkinan zat tersebut masuk ke tubuhnya saat ia bersama tim.

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Ketika ditanya secara langsung apakah ia menyalahkan timnas Ukraina, ia menjawab: "Ya, itu benar."

Tuduhan sang pemain tidak berhenti di situ. Ia menyebut Andriy Shevchenko, presiden Federasi Sepak Bola Ukraina, tidak memberinya dukungan yang memadai selama krisis tersebut. Ia juga menyalahkan federasi atas bocornya informasi yang muncul selama penyelidikan, dan mengklaim bahwa cara federasi menangani kasus ini menyebabkan kepulangannya ke lapangan tertunda.

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Mudryk mengungkapkan bahwa ia menghabiskan jutaan pound sterling untuk biaya pengacara, latihan, sewa lapangan, dan sesi fisioterapi pribadi selama masa skorsingnya, karena tidak dapat memanfaatkan layanan yang biasa disediakan Chelsea untuknya.

Sang pemain juga bercerita tentang keterkejutannya saat mengetahui hasil tes tersebut: "Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Saya tidak percaya hasil tes positif itu nyata."

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Ia menambahkan: "Rasanya seperti jatuh dari gedung pencakar langit. Dalam mimpi, pada akhirnya Anda akan sampai di tanah, tetapi dalam kenyataan saya terus jatuh tanpa henti. Hal itu sangat memengaruhi kondisi mental saya."

Mudryk mengaku sempat menangis dan beralih ke minuman beralkohol setelah keputusan skorsing pertama kali dijatuhkan, tetapi ia menegaskan tidak pernah kehilangan keyakinan akan kemampuannya untuk kembali bermain sepak bola di level tertinggi.

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Mudryk menutup pernyataannya dengan mengakui bahwa pikiran untuk bunuh diri sempat menghampirinya selama periode tersebut, tetapi ia segera menyadari bahwa itu bukan solusi untuk keluar dari krisis. "Saya sempat berpikir untuk bunuh diri, tetapi saya segera sadar bahwa itu bukan jalan keluarnya," ujarnya.