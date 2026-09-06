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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Mourinho ungkap penderitaannya: Situasi di sini terlihat sulit!

J. Mourinho
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Bundesliga
Ligue 1
Portugal
Spanyol
Jerman
Prancis

Sang pemain asal Portugal itu kembali ke LaLiga setelah bertahun-tahun lamanya.

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, menyoroti besarnya tekanan yang ditimbulkan oleh persaingan di Liga Spanyol, seraya menegaskan bahwa klub-klub besar di Spanyol dituntut untuk meraih kemenangan secara terus-menerus, berbeda dengan apa yang ia lihat di Prancis dan Jerman, di saat Barcelona memulai musim dengan kuat sementara Real Madrid menelan kekalahan mengejutkan dari Real Sociedad.

Mourinho mengatakan dalam pernyataan yang disorot oleh Fabrizio Romano, pakar transfer di Eropa: "Tidak perlu bagi para juara untuk menang setiap akhir pekan di Liga Prancis atau Liga Jerman, karena mereka tahu bahwa mereka akan menjadi juara, dan mereka memiliki ketenangan pikiran," sebagai isyarat atas keyakinannya bahwa perbedaan kekuatan di sejumlah liga memberi klub-klub papan atas ruang lebih besar untuk terpeleset tanpa memengaruhi peluang mereka dalam meraih gelar.

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Ada tekanan di sini di Liga Spanyol yang tidak ada di liga-liga lain. Di sini hal itu sulit," dengan menilai bahwa sifat persaingan di Spanyol membuat setiap pertandingan mengandung kepentingan berlipat ganda bagi klub-klub kandidat juara.

Pernyataan Mourinho ini datang di tengah awal yang sempurna bagi Barcelona, yang meraih 4 kemenangan beruntun di Liga Spanyol, dan mencetak 17 gol, sehingga menampilkan diri sejak dini dengan wajah ofensif yang kuat dan menempatkan para pesaingnya di bawah tekanan untuk mengejar hasil-hasilnya.

Sebaliknya, Real Madrid tidak mampu mempertahankan awal kuatnya, setelah tumbang dari Real Sociedad dalam sebuah kejutan dini, sehingga kehilangan 3 poin penting dalam perebutan puncak klasemen, dan mendapati dirinya dituntut untuk segera merespons pada pekan-pekan mendatang agar jarak dengan Barcelona tidak semakin melebar.

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Awal ini memberi pernyataan Mourinho arti khusus, karena tampaknya ucapannya tentang "tekanan yang berbeda" di Liga Spanyol mencerminkan realitas persaingan dini, di mana setiap tergelincirnya Real Madrid atau Barcelona berubah menjadi krisis, sementara setiap kemenangan mengangkat batas ekspektasi mengenai persaingan memperebutkan gelar.

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