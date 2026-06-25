Mourinho: Saya berharap para pemain Real Madrid kalah di Piala Dunia

Pelatih asal Portugal, José Mourinho, menyatakan keinginannya agar para pemain Real Madrid segera kembali secepat mungkin untuk mengikuti masa persiapan musim baru, meskipun hal itu berarti mereka harus tersingkir dari Piala Dunia.

Surat kabar "Sport" memuat pernyataan Mourinho tersebut dalam wawancara dengan mantan pemain sepak bola Adebayo Akinfinwa, di podcast "Beast Mode On".

Mourinho berkata sambil bercanda, “Saya berharap para pemain Real Madrid kalah di Piala Dunia dan pergi berlibur, karena saya ingin mereka kembali untuk mengikuti masa persiapan musim baru.”

Tanggapan sarkastis ini mencerminkan pola pikir pelatih asal Portugal tersebut, yang kini fokus pada pekerjaan di Valdelebas dan persiapan untuk musim mendatang, dalam upaya mengembalikan Real Madrid ke puncak sepak bola.

Selama wawancara, Mourinho menyinggung kepribadiannya, menegaskan bahwa pelatih yang kini kembali ke Real Madrid ini sangat berbeda dengan sosok yang pertama kali menangani tim tersebut.

“Ketika saya masih muda, saya jauh lebih impulsif. Saya tidak memikirkan apa yang akan saya katakan atau konsekuensi dari perkataan saya. Seiring bertambahnya pengalaman, Anda belajar mengendalikan emosi dengan cara yang berbeda, namun tanpa kehilangan jati diri. Saya tidak bisa kehilangan identitas saya,” ujarnya.

José Mourinho juga mengungkapkan keinginannya untuk melatih salah satu tim nasional di masa depan.

Dia berkata, “Lingkungan alami saya adalah sepak bola di level klub. Saya suka melatih setiap hari, menjalani pertandingan tiga kali seminggu, hidup bersama para pemain, bekerja sama dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, memeluk mereka, dan bahkan sesekali menendang mereka.”

Dia menambahkan, “Namun, ketika saya melihat suasana emosional di Piala Dunia atau Kejuaraan Eropa, saya merasa itu adalah pengalaman yang ingin saya jalani.”