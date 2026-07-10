Mourinho mengungkap rahasia di balik optimismenya meski tanpa kehadiran para bintang utama Real Madrid

Pelatih asal Portugal, José Mourinho, memulai langkah pertamanya dengan penuh keseriusan dan antusiasme yang besar dalam masa jabatannya yang baru bersama Real Madrid; ia mengunggah foto pertamanya dengan seragam tim melalui akun media sosialnya, disertai pesan singkat dan lugas yang mencerminkan keinginannya yang kuat untuk meraih kesuksesan. Di Instagram, ia menulis: “Ayo mulai!”.

Pelatih ini tiba dengan penuh energi dan semangat untuk mulai bekerja bersama para pemain, didorong oleh motivasi yang besar karena kembalinya ke tempat yang pernah menjadi rumah lamanya. Ia sebelumnya pernah melatih tim ini pada periode 2010 hingga 2013, dan berhasil meraih gelar La Liga serta Piala Raja Spanyol pada masa itu.

Dalam wawancara dengan saluran televisi Real Madrid, Mourinho berbicara mengenai persiapan di balik layar, seperti dilansir surat kabar Spanyol “Marca”: “Kami bekerja dengan sangat serius. Ini bukan seolah-olah saya baru tiba di sini hari ini dan semuanya baru saja dimulai. Kami telah bekerja keras sejak lama bersama jajaran manajemen klub di berbagai tingkatan. Saat ini, kami bisa bekerja dari jarak jauh karena teknologi sangat membantu kami, dan hari ini pada dasarnya hanya soal mengambil alih kendali atas semua yang telah dicapai dan yang masih harus kami lakukan.”

Pelatih asal Portugal itu mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa atas kembalinya ini, dan menggambarkan kehadirannya di klub raja ini sebagai misi khusus, dengan mengatakan: “Kata-kata tidak cukup karena ini seperti sebuah misi. Ini bukan soal mengkhawatirkan diri saya sendiri atau apakah saya akan meraih banyak atau sedikit kemenangan. Saya di sini untuk membantu semua orang menjadi lebih baik: para pemain, staf, untuk membangun budaya kerja, tanggung jawab, ambisi, dan sesuatu yang saya ketahui dengan baik, yaitu tanggung jawab dan kehormatan bekerja demi Real Madrid. Saya benar-benar menyukai konsep ini. Ini bukan soal bekerja di Real Madrid, melainkan bekerja demi Real Madrid. Dan dengan semangat yang mirip dengan sebuah misi inilah saya berada di sini.”

Segera setelah tiba di ibu kota Spanyol pagi ini, Mourinho langsung menuju pusat latihan “Valdebebas”, di mana ia memanfaatkan akhir pekan ini untuk melakukan persiapan akhir sebelum dimulainya masa pramusim untuk musim baru pada Senin mendatang, 13 Juli. Hari ini akan menjadi hari pertama para pemain yang tersedia berkumpul untuk menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan serta bertemu pelatih baru dan staf teknisnya untuk pertama kalinya.

Persiapan Real Madrid akan dimulai dengan skuad yang belum lengkap akibat absennya para bintang tim yang sedang berlaga di Piala Dunia, sebuah situasi yang dilihat Mourinho dari sudut pandang yang berbeda, sebagaimana ia menyatakan: “Kita harus menjalani dua minggu ke depan dengan pandangan positif, karena jelas saya berharap semua pemain sudah ada di sini. Namun, kita harus melihatnya dari sisi positif, yaitu mengenal para pemain muda yang akan saya latih dan memberi mereka kesempatan untuk mengenal saya. Selama masa persiapan, banyak dari pemain muda ini dari tim Castilla akan berada di sini, dan saya juga senang ikut serta dan membantu mengembangkan sektor ini. Kami ada di sini, dan beberapa pemenang Piala Dunia akan bergabung nanti. Dengan keyakinan yang besar, dan rasa cinta yang mendalam terhadap klub ini, hanya Real Madrid dan tidak ada yang lain!”

Pada hari Senin, pelatih asal Portugal ini hanya akan memiliki delapan pemain dari skuad tim utama yang siap diturunkan, yaitu: Lunin, Trent, Asensio, Carreras, Huisen, Camavinga, Gonzalo, dan Mastantuno, sementara trio Militão, Mendy, dan Rodrygo masih absen karena masih dalam proses pemulihan dari cedera parah yang mereka alami pada akhir musim lalu.

Meskipun sang pelatih telah memulai sesi latihan lapangan bersama tim pada awal pekan ini, klub memutuskan untuk menunda konferensi pers resmi perkenalannya kepada media dan publik hingga setelah berakhirnya kompetisi Piala Dunia. Dengan demikian, Mourinho telah memimpin beberapa sesi latihan, dan untuk saat ini ia hanya menyampaikan slogan semangatnya yang terbaru: “Ayo mulai!”.