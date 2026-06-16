Daftar pemain yang dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid terus bertambah; laporan terbaru dari Jerman mengungkapkan ketertarikan klub asal Madrid tersebut untuk merekrut Felix Nemisha, gelandang Borussia Dortmund berusia 25 tahun.

Saat ini, sang pemain sedang bersama tim nasional Jerman yang berlaga di putaran final Piala Dunia dan mencetak gol dalam penampilan perdananya bersama Die Mannschaft di turnamen tersebut saat menghancurkan Curaçao (7-1) dengan mencetak gol pertama dalam pertandingan tersebut, Sumber-sumber media Jerman menegaskan bahwa Nemisha sangat dihargai dan dikagumi oleh pelatih Real Madrid, José Mourinho.

Nemisha terikat kontrak jangka panjang dengan Borussia Dortmund hingga tahun 2030, dan yang semakin mempersulit kesepakatan ini adalah masuknya klub-klub dari Liga Primer Inggris ke dalam persaingan untuk mendapatkan jasanya, selain Real Madrid, yaitu Manchester United dan Manchester City. Kontrak sang pemain mencakup klausul pelepasan sebesar 70 juta euro, namun klausul tersebut baru dapat diaktifkan pada musim panas 2027.

Menurut surat kabar Jerman “Bild”, manajemen Dortmund tidak akan mau melepaskan pemain tersebut di bursa transfer saat ini kecuali mendapatkan 120 juta euro, sebagai langkah untuk menghalangi dan menyingkirkan klub-klub yang ingin merekrutnya, terutama Real Madrid.

Perlu dicatat bahwa Nemisha merupakan salah satu pilar utama dalam skuad Borussia Dortmund; ia dikenal sebagai gelandang yang memiliki kebugaran dan fisik yang sangat kuat, dan telah bergabung dengan klub Jerman tersebut secara khusus untuk menggantikan kepergian bintang Inggris Jude Bellingham setelah pindah ke Real Madrid.