Mourinho beri lampu hijau untuk merekrut bintang Arsenal

Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, memberikan lampu hijau bagi Los Blancos untuk mendatangkan salah satu bintang Arsenal pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Martin Zubimendi, gelandang Arsenal, kembali masuk dalam perhitungan Real Madrid secara serius musim panas ini.

Zubimendi, yang berusia 27 tahun, sempat dikaitkan kuat dengan kepindahan ke Real Madrid pada musim panas lalu, bersamaan dengan datangnya Xabi Alonso ke kursi kepelatihan tim, namun pada akhirnya ia bergabung dengan Arsenal.

Nama sang gelandang kembali muncul di meja Los Blancos musim panas ini, terutama setelah Rodri menolak pindah ke Real Madrid.

Surat kabar Spanyol tersebut mengungkap bahwa Mourinho memberikan lampu hijau kepada Real Madrid untuk bergerak mendatangkan Zubimendi pada musim panas ini.

Disebutkan bahwa Arsenal terbuka terhadap kepergian Zubimendi, dengan syarat datang tawaran yang sesuai, setelah klub London itu membayar 65 juta euro untuk mendatangkannya tahun lalu, yang berarti tawaran yang diminta akan lebih tinggi dari jumlah tersebut.

Dijelaskan bahwa para perwakilan Zubimendi tengah mengkaji situasi pemain, yang telah kehilangan banyak peran pentingnya dalam skuad Arsenal, dan sedang menelusuri kemungkinan kepergiannya dari klub.

Di sisi lain, Mourinho di Real Madrid terus meminta untuk mendatangkan gelandang kreatif, dan telah memberikan persetujuannya atas transfer Zubimendi, namun perampungan kesepakatan ini pertama-tama bergantung pada tuntutan finansial Arsenal, dan yang terpenting pada kepergian salah satu pemain dalam skuad saat ini, setelah klub memang telah menegaskan bahwa mereka tidak akan melakukan lagi perekrutan jika tidak ada pemain yang meninggalkan skuad.