Mourinho belum puas!.. Transfer pemain bertahan yang "heboh" di ambang pintu Real Madrid

Real Madrid terus gencar beraktivitas di bursa transfer musim panas ini, dengan klub tersebut bersiap untuk menyelesaikan kesepakatan besar baru dengan mendatangkan bek asal Portugal, Ruben Dias, dari Manchester City, sebagai bagian dari rencana pelatih José Mourinho untuk memperkuat barisan pertahanan menjelang musim depan.

Menurut surat kabar "The Athletic", Diaz kini semakin dekat untuk pindah ke Real Madrid setelah ia menyatakan keinginannya untuk mencoba pengalaman baru di luar Liga Premier Inggris.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pemain yang diwakili oleh agen Jorge Mendes ini telah secara resmi meminta agar tawaran yang diajukan kepadanya dipertimbangkan, sementara City menunjukkan keterbukaannya untuk bernegosiasi setelah merekrut bek muda Herman Malonga dari Paris Saint-Germain.

Diaz bergabung dengan Manchester City pada 2020 dari Benfica dengan biaya transfer 75 juta euro, dan sejak saat itu ia menunjukkan performa pertahanan yang luar biasa yang menjadikannya salah satu bek tengah terbaik di Eropa.

Namun, kepergian pelatih Pep Guardiola musim panas ini mendorong sang pemain untuk mempertimbangkan mengakhiri kariernya di Inggris, terutama dengan niat klub untuk memperpanjang kontrak pemain Kroasia Gvardiol agar menjadi pilar utama di lini pertahanan.

Perkiraan menunjukkan bahwa nilai transfer tersebut bisa mencapai 55 juta euro, sementara Real Madrid berusaha memanfaatkan situasi ini untuk menyelesaikan kesepakatan dengan harga yang wajar.

Ketertarikan Mourinho terhadap Diaz muncul setelah perpanjangan kontrak Rudiger dan kedatangan Konate, karena pelatih asal Portugal itu melihat bahwa tim membutuhkan bek tambahan yang memiliki pengalaman internasional dan keteguhan taktis untuk mengimbangi kurangnya kepercayaan terhadap pemain muda Huisen.

Transaksi potensial ini diperkirakan akan membawa beberapa perubahan di dalam tim, terutama kepergian Marco Asensio dan Fran Garcia, sebagai bagian dari rencana klub untuk merestrukturisasi skuad dan mengumpulkan dana yang diperlukan.

Seiring dengan mendekatnya negosiasi ke tahap akhir, tampaknya Real Madrid sedang menyempurnakan salah satu transfer pertahanan terpenting di bursa transfer saat ini.