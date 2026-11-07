"Mourinho adalah yang terbaik": Gerrard peringatkan Carrick soal Aston Villa

Steven Gerrard memperingatkan Michael Carrick bahwa ia harus memenangkan laga melawan Aston Villa besok Minggu, jika tidak manajemen Manchester United akan mengambil tindakan tegas sebelum jeda internasional.

Carrick meringankan tekanan dengan kemenangan dramatis atas Roma dengan skor 3-2 di Liga Champions Eropa pada Selasa malam, mengakhiri rangkaian sembilan pertandingan tanpa kemenangan di seluruh kompetisi, tetapi Carrick sadar bahwa ia perlu mengulangi penampilan tersebut saat menghadapi Aston Villa.

Menurut surat kabar Mirror, "Direktur olahraga Jason Wilcox dan CEO Omar Berrada telah menghubungi trio Eddie Howe, Julian Nagelsmann, dan Antonio Conte, tetapi mereka belum mengambil keputusan tegas mengenai masa depan Carrick".

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Mirror mengutip pernyataan Gerrard kepada saluran TNT Sports, di mana ia berkata: "Terkadang, penampilan melawan lawan tertentu dengan cara tertentu bisa memberikan dewan direksi lebih banyak kepercayaan dan lebih banyak harapan".

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Ia melanjutkan: "Michael sedang mengalami masa sulit, dan saya rasa pertandingan liga berikutnya sangat menentukan. Saya rasa jika ia bisa meraih kemenangan, maka semua orang akan menganggap pertandingan ini mungkin menjadi langkah pertama menuju perbaikan penampilannya. Tetapi semua orang tahu betapa besar dampak kekalahan di pertandingan terakhir sebelum jeda internasional. Jika ia kalah dalam pertandingan ini setelah rangkaian tanpa meraih satu pun kemenangan di liga, maka hal itu akan menjadi berat baginya".

Hasil Mourinho yang terbaik: "Masalahnya bukan pada pelatih"

Gerrard baru-baru ini mengkritik 7 pemain Manchester United, menilai bahwa mereka tidak mencapai level tim, hal itu disebabkan oleh kelambanan klub dalam mendukung Carrick di bursa transfer. Klub memutuskan untuk menghabiskan 155 juta pound sterling untuk tiga pemain di lini tengah selama bursa transfer musim panas, tanpa merekrut bek kiri dan penyerang yang sangat dibutuhkan klub.

Gerrard menambahkan: "Banyak pelatih yang silih berganti melatih mereka dalam lima atau enam tahun terakhir, tetapi mereka tidak mampu mengubah arah tim. Saya rasa (Jose) Mourinho adalah (yang terbaik), ia finis kedua di liga dan memenangi gelar Eropa, jadi tugasnya sulit saat ini, karena saya tidak berpikir masalahnya terletak pada pelatih atau asisten pelatih saja".

Ia menegaskan: "Saya rasa masalahnya terletak pada sekelompok pemain yang tidak menampilkan performa yang konsisten dan tidak memberikan cukup bagi klub, ditambah adanya banyak masalah manajerial. Baru-baru ini saya menyebutkan bahwa Manchester United menderita banyak masalah, bukan hanya satu masalah, dan saya tidak berpikir Michael Carrick adalah masalah terbesar di antaranya.

Manchester United menempati peringkat ketujuh belas di klasemen Liga Primer Inggris, dan hanya terpisah dari zona degradasi oleh selisih gol saja, setelah hanya meraih tujuh poin dari sembilan pertandingan pertamanya.

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