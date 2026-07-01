"Monster Piala Dunia".. Kekhawatiran Spanyol terhadap penampilan menakutkan Prancis

Meskipun Spanyol masih masuk dalam jajaran kandidat terkuat untuk menjuarai Piala Dunia 2026, penampilan gemilang yang ditunjukkan timnas Prancis saat menghadapi Swedia telah memicu perasaan cemas sekaligus kekaguman di kalangan pers Spanyol.

Surat kabar "Marca", media olahraga terbesar di Spanyol, menerbitkan laporan berjudul "Raksasa Piala Dunia", di mana mereka memuji performa menakutkan yang ditunjukkan timnas Prancis setelah menang 3-0 atas Swedia, dengan menilai bahwa skuad asuhan Didier Deschamps tidak hanya sekadar masuk dalam daftar calon juara, tetapi juga memperkuat posisinya pertandingan demi pertandingan.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa Prancis bukan lagi tim yang hanya mengandalkan serangan balik dan kecepatan, melainkan telah bertransformasi menjadi tim yang menguasai bola dan mengendalikan ritme pertandingan, hal yang terlihat jelas saat melawan Swedia setelah mereka menguasai bola dan mengakhiri pertandingan dengan jumlah umpan yang hampir dua kali lipat dari lawan mereka.

“Marca” juga menyoroti peran besar yang dimainkan Michael Olise dalam perkembangan serangan Prancis, setelah ia menampilkan permainan luar biasa dan menciptakan dua gol untuk Bradley Barcola dan Kylian Mbappé, sambil mencatat bahwa keputusan Deschamps untuk memberinya kebebasan bergerak di lini tengah telah memberikan identitas baru dan lebih beragam bagi timnas Prancis.

Surat kabar tersebut juga memuji kemampuan Prancis dalam mempertahankan performa mereka meski melakukan pergantian pemain, menegaskan bahwa masuknya Parkola menggantikan Désiré Doué tidak memengaruhi karakter tim maupun gaya permainannya, yang mencerminkan kedalaman skuad Prancis.

Surat kabar tersebut juga tidak lupa memuji Kylian Mbappé, yang digambarkannya sebagai pihak yang paling diuntungkan dari sistem baru ini, setelah ia menjadi lebih leluasa di posisi ujung tombak, sambil tetap mempertahankan kemitraan serangannya yang sukses bersama Oliasi dan Ousmane Dembélé.

"Marca" menilai bahwa hal yang paling mengesankan adalah keseimbangan yang dicapai oleh Deschamps, karena timnas Prancis berhasil menjaga gawangnya tetap bersih untuk pertandingan keempat, meskipun mengandalkan empat pemain yang cenderung menyerang, berkat komitmen kolektif dan tekanan terus-menerus saat kehilangan bola.

Surat kabar Spanyol tersebut menutup laporannya dengan menyatakan bahwa Prancis saat ini tampak sebagai tim terberat di turnamen ini, menegaskan bahwa “bus pertahanan Swedia” tak mampu menahan kekuatan Les Bleus, sementara Paraguay masih memelihara harapan menjelang babak 16 besar, setelah sebelumnya berhasil menyingkirkan Jerman, dalam ujian terakhir melawan tim yang kini dipandang di Spanyol sebagai "raksasa Piala Dunia".

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