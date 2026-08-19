Klub Prancis, Monaco, mengumumkan pada Rabu hari ini pemutusan kontrak dengan gelandang asal Prancis, Paul Pogba, secara sepakat antara kedua belah pihak, sebelum dimulainya musim baru, meski kontraknya berlaku hingga musim panas 2027.

Monaco menjelaskan, dalam pernyataan resmi melalui situs webnya, bahwa klub dan pemain mencapai keputusan bersama untuk mengakhiri kontrak, setelah kedua pihak menilai bahwa tujuan-tujuan yang ditetapkan saat bergabungnya Pogba pada masa persiapan musim lalu hanya tercapai sebagian.

Klub menyampaikan terima kasih kepada Pogba, juara Piala Dunia 2018, dengan memuji profesionalisme dan komitmennya sepanjang keberadaannya bersama tim, seraya menegaskan bahwa ia menunjukkan mentalitas istimewa dan tekad yang besar, serta berhasil mengembalikan partisipasinya di level tertinggi setelah absen dalam waktu yang lama, dan juga memainkan peran penting di dalam ruang ganti melalui penyaluran pengalamannya kepada para pemain muda.

Dari pihaknya, Pogba menyampaikan pesan perpisahan kepada manajemen klub, rekan-rekannya, dan para suporter, dengan mengatakan: "Saya ingin berterima kasih kepada presiden klub dan manajemen, rekan-rekan saya, semua anggota staf teknis dan administratif, serta setiap suporter yang percaya pada saya. Membela klub ini dan Kepangeranan Monaco adalah pengalaman yang luar biasa."

Ia menambahkan: "Monaco adalah klub yang hebat, dan meskipun saya tidak menjalani jumlah pertandingan sebanyak yang saya harapkan, saya akan selalu bersyukur atas kesempatan mengenakan seragamnya."

Chief Executive Officer Monaco, Thiago Scuro, juga menegaskan bahwa perekrutan Pogba merupakan tantangan yang ambisius, seraya menyebutkan bahwa akhirnya tidak seperti yang diharapkan klub, tetapi hal itu tidak mengurangi nilai kembalinya sang pemain ke lapangan, maupun pengaruh positifnya di dalam tim, terutama dalam mendukung para pemain muda dengan pengalamannya, seraya mendoakannya sukses dalam perjalanan kariernya ke depan.

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