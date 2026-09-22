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Monaco resmi mengontrak dua pemain Maroko

Transfers
Monaco vs Lens
Monaco
Lens
Ligue 1
Morocco
Morocco U20
S. Benzahra
N. Ajroud
N. Haddani
Prancis
Maroko
Tunisia

Juga merekrut talenta Tunisia-Prancis

Klub Prancis, Monaco, menandatangani dua kontrak dengan para pemain timnas junior Maroko, setelah keduanya tampil gemilang dalam beberapa waktu terakhir dan menarik perhatian klub-klub lain.

Monaco secara resmi mengumumkan, pada hari Selasa ini, penandatanganan kontrak profesional pertama untuk empat pemain muda dari akademinya, yang menunjukkan penampilan istimewa pada periode lalu.

Klub menjelaskan dalam pernyataan resmi bahwa mereka menandatangani kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2029 dengan pemain Maroko Safwan Ben Zahra dan Nahil El Haddani, pemain Tunisia-Prancis Najd Ajroud, di samping Melvin Gomez Da Veiga.

Ini merupakan penghargaan bagi keempat pemain kelahiran generasi 2008, yang semuanya berkontribusi dalam membawa tim U-19 mencapai semifinal Liga Prancis musim lalu.

Situs "Foot Mercato" mengatakan: "Pekan lalu kami menegaskan dalam halaman-halaman kami bahwa keempat bakat ini siap untuk naik ke level yang lebih tinggi setelah bergabung dengan skuad Filipe Luis selama periode persiapan musim."

 Ben Zahra sendiri sudah tampil dalam pertandingan resmi pertamanya bersama Monaco di Liga Prancis, melawan Paris Saint-Germain, sementara Ajroud, El Haddani, dan Da Veiga melanjutkan perjalanan mereka menuju tim utama.




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