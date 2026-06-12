"Momen yang luar biasa"... Komentar pertama dari Kenyonis setelah gol bersejarahnya

Julian Kenionis, penyerang Al-Qadisiyah asal Saudi Arabia dan tim nasional Meksiko, mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa setelah mencetak gol pertama pada edisi Piala Dunia 2026 saat timnya mengalahkan Afrika Selatan pada Minggu malam.

Kenyonis mencetak gol pertama dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Meksiko (2-0), dalam putaran pembuka Grup A yang juga diikuti oleh Korea Selatan dan Ceko, di mana pertandingan kedua dimenangkan oleh tim Asia tersebut (2-1).

Kenyonis mengatakan dalam wawancara televisi setelah pertandingan: "Saya sangat senang dan bersemangat setelah mencetak gol pertama saya di Piala Dunia di stadion yang luar biasa ini, yang dipenuhi oleh para penonton yang datang untuk mendukung kami sejak menit pertama."

Dia menambahkan: "Bagi saya, ini sangat penting, tetapi kita juga harus memuji semua yang telah dilakukan rekan-rekan saya, karena peran mereka sangat penting dalam meraih tiga poin pertama kami di turnamen ini."

Dia melanjutkan: "Saya rasa para penggemar telah menunjukkan dukungan yang besar kepada kami selama beberapa hari terakhir, dan kami merasakannya melalui media sosial dan di mana-mana."

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Dia melanjutkan: "Para penggemar terhubung dengan kami, dan kami pun terhubung dengan mereka, dan hari ini hal itu terlihat jelas di lapangan, dan itu menjadi faktor yang sangat penting yang membantu kami memasuki pertandingan dengan mentalitas untuk menang dan mengejar kemenangan."

Dia menekankan: "Jika ada hal yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi Korea Selatan, saya rasa itu terkait dengan konsistensi dalam menekan lawan."

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Dia menjelaskan: "Kami melakukan tekanan dengan baik di banyak periode pertandingan, tetapi tekanan harus terus-menerus sepanjang waktu, terutama saat kami bermain di kandang dan di hadapan para pendukung kami. Ini hal yang mendasar dan kami akan mengupayakannya dalam waktu dekat."

Dia menyimpulkan dengan mengatakan: "Saya melihat kami telah menampilkan pertandingan yang bagus hari ini, tetapi masih ada ruang untuk berkembang, dan kami akan terus bekerja dan mempersiapkan diri agar tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan mendatang."