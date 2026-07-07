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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Momen langka... Infantino mengibarkan bendera Mesir setelah tersingkirnya tim tersebut dari Piala Dunia yang kontroversial!

Argentina vs Egypt
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Switzerland vs Colombia
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Kolombia
Kanada

"Al-Fara'na" melancarkan serangan keras terhadap wasit pertandingan melawan Argentina

Gianni Infantino, warga negara Swiss yang menjabat sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menjadi sorotan berkat sebuah momen yang menghebohkan, setelah tim nasional Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 16 besar, setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-3, Selasa, di Stadion Atlanta, padahal sebelumnya mereka sempat memimpin 2-0.

Tak lama setelah pertandingan tersebut, Infantino muncul di tribun Stadion BC Place, di kota Vancouver, Kanada, untuk menyaksikan pertandingan terakhir babak 16 besar Piala Dunia antara timnas Swiss dan Kolombia.

Penampilan Infantino ini tidak biasa, karena ia membawa bendera Mesir dan berfoto kenang-kenangan dengan bendera tersebut, sebuah kejadian yang jarang terjadi di lapangan sepak bola.

Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, sebelumnya melancarkan serangan keras terhadap Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dengan tuduhan bahwa FIFA sengaja menyingkirkan “Al-Fara’ana” melalui kesalahan wasit, demi mempertahankan bintang Argentina Lionel Messi di turnamen tersebut, dengan alasan pemasaran.

Perlu dicatat bahwa timnas Swiss berhasil lolos ke babak perempat final Piala Dunia, setelah mengalahkan Kolombia melalui adu penalti, menyusul hasil imbang tanpa gol pada akhir waktu reguler dan perpanjangan waktu, sehingga akan bertanding melawan Argentina pada dini hari Minggu mendatang.

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