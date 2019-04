Moise Kean, Bukti Rasisme Tak Bisa Lagi Dilawan Sebatas Kampanye & Slogan

Prahara Mauro Icardi di Inter Milan memasuki babak baru. Alih-alih konfliknya dengan Nerazzurri kelar, fakta terbaru menggambarkan tensi antara dirinya dan klub masih memanas. Kelompok Curva Nord, loyalis garis keras Inter, sudah mengambil sikap dan keputusan bulat, mereka sudah tak akan lagi mendukung Icardi. Mereka lebih senang bila sang mantan kapten didepak dari tim. Di satu sisi, chief Inter Beppe Marotta telah melakukan diplomasi untuk mencapai perdamaian antara klub, Spalletti dan Icardi, di mana hasil akhirnya yaitu pemain berusia 26 tahun itu akan dimainkan kembali. Bagaimana pendapat Anda? Simak ulasan selengkapnya dalam instastory! . . #icardi #inter #intermilan #internazionale #seriea #italia #instagoal

