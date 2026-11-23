Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mantan bintang Al Ittihad, Mohammed Noor, memicu kontroversi luas lewat pernyataannya tentang krisis yang dialami Al Ahli Saudi di bawah pelatih asal Belanda, Marino Pusic. Ia menyebut para pemain tidak menginginkan sang pelatih kepala bertahan dan mengisyaratkan bahwa situasi di dalam tim bisa menjadi salah satu penyebab merosotnya hasil dan performa.

Iklan

Pernyataan Noor muncul pada saat yang sangat sensitif bagi Al Ahli, setelah tim tersebut kalah 2-3 dari Al Shamal asal Qatar pada matchday kelima Liga Champions Asia Elite. Al Ahli sempat unggul dua gol sebelum kebobolan tiga gol dan kalah dengan cara yang memancing kemarahan suporter serta membuka jalan bagi tuntutan agar Pusic dipecat.

Baca juga: Al Shawali kepada Suporter Al Hilal: Bono Tidak Akan Selalu Menyelamatkan Kalian!

Saat tampil dalam program "Nadina", Mohammed Noor mengatakan bahwa para pemain Al Ahli-lah yang berjasa atas kemenangan atas Al Nassr. Menurutnya, apa yang mereka tunjukkan dalam laga tersebut mencerminkan kemauan dan kemampuan mereka untuk membuat perbedaan di lapangan, terlepas dari segala perhitungan yang menyangkut staf kepelatihan.

Mantan bintang Al Ittihad itu menambahkan: "Para pemain Al Ahli-lah yang berjuang, mengalahkan Al Nassr, dan menaklukkan mereka." Ia kemudian melontarkan pernyataan mengejutkan soal hubungan mereka dengan pelatih asal Belanda tersebut: "Terus terang saja, para pemain Al Ahli tidak menginginkan pelatih itu."

Iklan Iklan

Pernyataan Noor memunculkan pertanyaan tentang suasana sebenarnya di ruang ganti Al Ahli, serta apakah kemerosotan tim hanya berkaitan dengan aspek teknis, atau ada perselisihan antara sejumlah pemain dan Pusic yang memengaruhi stabilitas di dalam skuad, terlebih di tengah meningkatnya kritik suporter terhadap sang pelatih menyusul hasil-hasil terakhir.

Topik Terkait

Meski menyebut para pemain tidak menginginkan Pusic bertahan, Noor mengungkapkan bahwa pelatih asal Belanda itu tidak mengambil alih Al Ahli dalam kondisi terbaik dan belum mendapat kesempatan penuh untuk membentuk tim serta memilih pemain yang sesuai dengan gagasan taktiknya.

Ia menjelaskan bahwa Pusic datang ke klub di tengah situasi yang kacau dan bukan dirinya yang memutuskan transfer yang dilakukan Al Ahli. Hal ini membuat penilaian atas kiprahnya menjadi lebih rumit, terutama karena ia tidak memperoleh wewenang dan kondisi yang mendukungnya membangun tim sesuai visinya.

Iklan

Noor mengatakan bahwa Pusic tiba di Al Ahli saat keadaan sedang "kacau balau", tidak memilih sendiri para rekrutan, dan juga tidak mendapat kesempatan secara penuh. Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa membebankan tanggung jawab atas kemerosotan tim kepadanya seorang tidak mencerminkan seluruh sisi krisis yang dialami klub.

Berbicara tentang kebutuhan Al Ahli, mantan bintang Al Ittihad itu menekankan pentingnya tim memiliki nama-nama kuat yang berkarakter dan bermain garang di lapangan. Menurutnya, klub-klub rival harus menghadapi Al Ahli dengan kesadaran bahwa tugas mereka berat.

Iklan

"Harus ada kegarangan pada nama-nama pemain, klub-klub lain harus takut kepadamu," ujar Noor. Ia mengisyaratkan bahwa kekuatan Al Ahli tidak hanya bergantung pada kepemilikan pemain dengan kemampuan teknis tinggi, tetapi juga membutuhkan karakter kompetitif yang jelas agar tim mampu menunjukkan wibawanya di hadapan para lawan.

Pernyataan Noor menghadapkan manajemen Al Ahli pada sejumlah persoalan, mulai dari masa depan Pusic, hubungannya dengan para pemain, hingga perlunya mengembalikan kedisiplinan dan karakter kuat tim, di saat tekanan terus meningkat setelah serangkaian hasil buruk baru-baru ini di level domestik maupun kontinental.