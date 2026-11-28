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Legenda Al-Ittihad, Mohammed Noor, melontarkan kritik keras terhadap kondisi tim saat ini. Ia menilai Al-Ittihad untuk saat ini tidak memiliki modal yang cukup untuk bersaing memperebutkan gelar. Noor juga menyerang langsung gelandang asal Belanda, Georginio Wijnaldum, atas penampilannya sejak bergabung dengan tim.

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Saat tampil dalam program "Nadina", Noor mengatakan bahwa Al-Ittihad saat ini belum mampu terjun dengan kuat dalam persaingan gelar. Namun, ia tidak menutup kemungkinan situasinya berubah dalam waktu dekat dan menetapkan dua syarat yang bisa menjadi titik balik perjalanan tim musim ini.

Sang legenda Al-Ittihad menjelaskan bahwa kemenangan atas Al-Khaleej pada laga berikutnya, lalu kemenangan atas Al-Ahli dalam Derbi Jeddah, akan memberikan dorongan besar bagi tim dan mengubah penilaiannya terhadap peluang mereka dalam persaingan. Ia menambahkan: "Al-Ittihad tidak memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan gelar, tetapi jika mampu menang pada laga berikutnya melawan Al-Khaleej, kemudian mengalahkan Al-Ahli dalam derbi, saya bisa mengatakan bahwa mereka akan bersaing dengan kuat."

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Pernyataan Noor menunjukkan besarnya keraguan seputar performa Al-Ittihad. Menurutnya, tim perlu membuktikan kemampuan melewati ujian berat sebelum berbicara tentang peluang bersaing memperebutkan gelar, terlebih karena laga melawan Al-Khaleej dan Al-Ahli dapat memberi para pemain kesempatan untuk memulihkan kepercayaan diri dan mengirimkan pesan kepada para pesaing lainnya.

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Wijnaldum Jadi Sasaran Kritik Pedas Legenda Al-Ittihad

Kritik Mohammed Noor tidak berhenti pada penilaian kolektif terhadap tim. Ia secara khusus menyoroti Georginio Wijnaldum dalam sebagian besar pembicaraannya dan menyatakan tidak puas dengan kontribusi sang pemain asal Belanda. Bahkan, ia melangkah lebih jauh dengan mengkritik penempatannya di sisi kanan.

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Noor mengatakan bahwa Wijnaldum tidak memberikan tambahan nyata apa pun bagi Al-Ittihad dan kehadirannya di posisi tersebut berdampak negatif bagi tim. Ia juga menilai perekrutannya sejak awal bukanlah keputusan yang tepat, sebelum menyatakan keinginannya agar sang pemain hengkang pada kesempatan paling awal.

Pernyataan ini menempatkan pemain asal Belanda tersebut dalam sorotan kritik, terlebih karena Noor tidak hanya berbicara soal penurunan performa atau kurangnya keselarasan, tetapi juga meragukan manfaat transfer itu dan sejauh mana Al-Ittihad membutuhkan jasanya.

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Di antara kritik terhadap kondisi tim dan keberatan atas sejumlah pilihan teknis, ucapan sang legenda Al-Ittihad membawa pesan yang jelas bagi manajemen dan para pemain: kemenangan pada periode mendatang bukan sekadar tambahan poin, melainkan ujian sesungguhnya bagi kemampuan Al-Ittihad untuk merebut kembali posisinya di antara para pesaing gelar.