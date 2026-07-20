Laporan media Prancis mengungkap ketegangan yang sangat tajam antara tim nasional Prancis dan Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) sebelum dan selama Piala Dunia 2026, akibat upaya FFF untuk menyingkirkan Mohamed Senhaji, pejabat keamanan tim nasional sejak tahun 2004, yang dijatuhi sanksi pensiun dini pada tahun 2022 karena menerima hadiah dari Kylian Mbappé, sementara Zinedine Zidane, pelatih yang akan memimpin tim nasional tersebut, bersikeras untuk mempertahankannya.

Surat kabar Prancis “L’Équipe” melaporkan, hari Senin ini, bahwa Federasi Sepak Bola Prancis mengumumkan beberapa hari sebelum dimulainya pemusatan latihan tim nasional di Clairefontaine pada 29 Mei lalu mengenai lowongan jabatan kepala keamanan tim nasional, posisi yang telah dijabat oleh Sanhaji sejak tahun 2004, yang memicu kemarahan pelatih Didier Deschamps dan para pemain.

Mantan kapten polisi tersebut terpaksa pensiun dini pada tahun 2022 setelah menerima sumbangan dari Kylian Mbappé, yang oleh Mbappé sendiri dianggap ilegal oleh atasannya; namun, Federasi Sepak Bola Prancis menunjuknya untuk tetap menjabat hingga dimulainya Piala Dunia, dalam upaya meredakan ketegangan di tim nasional.

Deschamps menyadari betapa pentingnya Senhaji bagi timnas Prancis, begitu pula para pemain yang menyatakan bahwa mereka tidak akan setuju untuk berangkat ke Amerika Serikat tanpa kehadirannya. Hal ini mendorong sang pelatih untuk turun tangan secara langsung kepada federasi guna mengklarifikasi masalah tersebut dan menghilangkan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tawaran pekerjaan tersebut, serta mencegah penggantian Senhaji sebelum dimulainya pemusatan latihan.

Namun demikian, Senhaji mendapati dirinya berada dalam posisi yang sangat sulit begitu ia mengetahui pengumuman lowongan pekerjaan tersebut dan mengantisipasi kemungkinan digantikannya dirinya bahkan sebelum dimulainya pemusatan latihan tim, yang memicu pertanyaan mengenai masa depannya bersama tim nasional Prancis meskipun ia memiliki hubungan yang erat dengan para bintang sepak bola Prancis terkemuka.

Mohamed Senhaji, yang merupakan teman dekat keluarga Mbappé, Zinedine Zidane, Fabien Barthez, dan banyak tokoh terkemuka lainnya di dunia sepak bola Prancis, dianggap sebagai sosok sentral di tim nasional. Namun, ia tidak mendapat dukungan penuh dari manajemen Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), yang hanya menunjukkan dukungan yang setengah hati terkait kasus donasi tersebut.

Pada intinya, Federasi Sepak Bola Prancis tidak lagi ingin mempertahankan Sanhaji, namun Zidane—calon terkuat untuk menggantikan Deschamps yang dijadwalkan secara resmi menjabat pada akhir Juli ini—bersikeras untuk mempertahankannya, yang menandakan akan adanya konfrontasi baru antara pelatih baru dan manajemen federasi.

Perlu diingat bahwa Prancis mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia 2026 dengan menempati peringkat keempat pada Sabtu lalu, setelah kalah dari Inggris dengan skor 4-6 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, di akhir turnamen yang diwarnai berbagai ketegangan antara tim nasional dan federasi, yang terakhir adalah “kasus Senhaji” yang dampaknya mungkin akan berlanjut seiring dimulainya era baru Zidane.