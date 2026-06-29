Luka Modrić, bintang AC Milan, mengakui bahwa akhir karier sepak bolanya sudah semakin dekat, sekaligus memuji penampilan luar biasa yang ditunjukkan oleh rekan senegaranya dan bintang Inter Milan, Petar

Susić melawan Ghana di Piala Dunia 2026.

Bintang Milan, Modrić, memberikan wawancara kepada surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport" pada hari Senin ini, di mana ia juga membahas rencananya terkait masa depan.

Kontrak Modrić dengan Milan secara resmi akan berakhir pada akhir bulan ini, di mana laporan menyebutkan bahwa Rossoneri terbuka untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak hingga tahun 2027, namun mereka menunggu keputusan sang bintang asal Kroasia.

Modrić akan berusia 41 tahun pada bulan September mendatang, dan Piala Dunia kali ini pasti akan menjadi turnamen terakhir yang ia ikuti.

Modrić berkata: “Saya menikmati setiap momen, setiap sesi latihan, dan setiap pertandingan.”

Bintang Kroasia itu menambahkan: “Saya tahu bahwa saya sudah berada di usia tertentu dan akhir karier sepak bola saya sudah dekat. Saya berusaha menikmatinya semaksimal mungkin, tetapi hal itu tidak mudah, terutama di tengah tekanan besar yang dihadapi tim nasional.”

Modrić merupakan kapten dan pemimpin timnas Kroasia yang dipenuhi bintang-bintang Serie A, termasuk gelandang Inter Milan, Sušić.

Pemain berusia 22 tahun itu, yang baru saja menyelesaikan musim pertamanya bersama Inter Milan, mencetak gol pembuka dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Ghana pada Sabtu lalu, sehingga memungkinkan Kroasia menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi kedua Grup 12, hanya selisih satu poin di belakang Inggris.

Modrić mengatakan: “Susić tampil luar biasa melawan Ghana, dan membuktikan bahwa ia adalah bagian dari masa kini, bukan hanya masa depan tim nasional.”

Kapten Kroasia itu melanjutkan, “Pujian layak diberikan kepadanya atas kontribusinya sejak bergabung dengan tim, dan saya berharap dia terus tampil seperti ini.”

Modrić menutup pernyataannya dengan menyinggung soal jeda minum yang kontroversial di Piala Dunia, sambil berkata: “Ini adalah hal yang perlu kita pelajari, tapi saya tidak merasa perlu mengatakan bahwa hal itu merupakan masalah.”