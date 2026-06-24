Misi Madrid di Piala Dunia... Cocorela membuka front baru menuju "kesepakatan krisis"

Pemain asal Spanyol, Marc Cucurella, yang baru saja bergabung dengan Real Madrid, menghebohkan bursa transfer dengan pernyataan sensasionalnya yang mendorong mantan rekan setimnya untuk menyusulnya ke Stadion Santiago Bernabéu setelah Piala Dunia 2026 berakhir.

Kokorela (27 tahun) telah resmi menandatangani kontrak selama enam tahun dengan Real Madrid senilai 51,8 juta poundsterling, pindah dari Chelsea atas permintaan pelatih José Mourinho.

Setelah transfernya rampung, bek sayap asal Spanyol itu tidak menyembunyikan keinginannya untuk kembali bersatu dengan mantan rekan setimnya di Chelsea, bintang Argentina Enzo Fernández, di dalam "Kastil Putih".

“Enzo adalah pemain hebat dan teman saya,” kata Cocorela dalam pernyataan yang dilansir “The Sun”. “Dia mengucapkan selamat kepada saya atas penandatanganan kontrak dengan Real Madrid, dan saya berharap dia mengikuti jejak saya. Saya akan sangat senang jika transfer itu terwujud.”

Ia menambahkan: “Kami sangat bahagia bersama di Chelsea, dan jika kami berdua mendapat kesempatan untuk bergabung dengan Real Madrid pada musim panas yang sama, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Saya mendoakan yang terbaik untuknya dan berharap ia bisa menjadi pemain Real Madrid.”

Pernyataan Kokorela ini semakin menambah ketidakpastian seputar masa depan Fernández (25 tahun) bersama Chelsea, terutama setelah musim yang penuh gejolak di mana ia dicoret dari skuad dalam dua pertandingan atas keputusan mantan pelatih Liam Rossiniere.

Pengecualian tersebut terjadi setelah pernyataan yang disampaikan pemain asal Argentina itu kepada media, di mana ia mengatakan: “Saya sangat menyukai Madrid, kota itu mirip dengan Buenos Aires,” dan ketika ditanya tentang kemungkinan tinggal di sana, ia menjawab tanpa ragu: “Tentu saja.”

Dalam wawancara lain setelah salah satu pertandingan Liga Champions, Fernández semakin memicu spekulasi ketika ia mengatakan bahwa ia “tidak tahu” apakah akan tetap bersama Chelsea musim depan, sambil menambahkan: “Piala Dunia sudah di depan mata, dan kita lihat saja apa yang akan terjadi setelah itu.”

Perkembangan ini menempatkan manajemen Chelsea di tengah musim panas yang panas, di tengah keinginan Real Madrid yang jelas dan isyarat sang pemain sendiri mengenai kemungkinan hengkang, sementara Cocorela dari Madrid menanti kedatangan temannya untuk mewujudkan “mimpi putih” tersebut.