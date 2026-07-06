Mimpi Ronaldo berakhir... Spanyol menyingkirkan Portugal dari Piala Dunia

Tim nasional Spanyol berhasil menyingkirkan Portugal dari Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan rekan-rekan Cristiano Ronaldo dengan skor 1-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Mikel Merino pada masa tambahan waktu babak kedua.

Dengan hasil ini, tim nasional Spanyol akan bertemu pemenang antara Amerika Serikat dan Belgia di babak perempat final Piala Dunia.

Mikel Oyarzabal membuang peluang pertama dalam pertandingan ini setelah berhadapan satu lawan satu dengan kiper Diogo Costa pada menit ke-8, berkat umpan terobosan brilian dari Dani Olmo yang melewati barisan pertahanan, namun tendangan datarnya melebar tipis di sebelah tiang kiri.

Cristiano Ronaldo mencoba membalas ancaman Oyarzabal pada menit ke-12 setelah ia masuk ke kotak penalti sambil membawa bola, lalu melepaskan tembakan dari sisi kanan, namun kiper Unai Simón berhasil menepisnya sehingga bola berujung pada tendangan sudut.

Peluang terbaik Portugal datang pada menit ke-41 melalui tendangan sudut dari sisi kanan yang dieksekusi oleh Nuno Mendes dengan umpan pendek, lalu ia merebut bola kembali sebelum memasuki kotak penalti dan melepaskan tendangan keras ke arah gawang, namun bola membentur mistar gawang.

Pertandingan dihentikan pada menit ke-54 karena Nuno Mendes, bek sayap timnas Portugal, terjatuh. Tim medis pun masuk untuk memberikan perawatan, namun bintang Paris Saint-Germain itu tidak mampu melanjutkan pertarungannya melawan Yamin Yamal dan meninggalkan lapangan, sementara Nelson Semedo masuk menggantikannya.

Spanyol nyaris mencetak gol pada menit ke-61 setelah umpan silang dari Dani Olmo disambut oleh Pedri dengan tendangan dari tepi kotak penalti, namun bola melambung di atas mistar gawang.

Bruno Fernandes memanfaatkan bola yang jatuh di dalam kotak penalti Spanyol pada menit ke-76; ia mengontrol bola dengan tubuhnya sebelum melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, namun bola melebar ke tiang samping.

Satu-satunya gol dalam pertandingan ini tercipta pada menit pertama tambahan waktu babak kedua, setelah Mikel Merino menerima umpan terobosan yang brilian dari Ferran Torres, lalu berhadapan satu lawan satu dengan Costa dan melepaskan tendangan keras ke dalam gawang.