Mimpi buruk Salah kembali: Forest kejutkan City dalam 18 menit

Penderitaan Manchester City berlanjut untuk pertandingan ketiga secara beruntun di Liga Primer Inggris, setelah mereka tertinggal dua gol tanpa balas dari Nottingham Forest dalam 18 menit pertama laga.

Bek asal Brasil, Jair Cunha, membuka keunggulan pada menit keenam, sebelum Liam Delap menambah gol kedua Forest setelah berlalu 18 menit, yang kian mempersulit laga bagi tim asuhan pelatih Enzo Maresca.

Awal pertandingan ini membawa catatan menarik dalam rekam jejak City di Liga Primer Inggris, karena ini menjadi momen tercepat City tertinggal dua gol dalam sebuah pertandingan di kompetisi tersebut sejak laga melawan Liverpool pada November 2019, ketika hal itu terjadi pada menit ke-13, menurut jaringan Opta.

Saat itu, Liverpool unggul dua gol atas City dalam pertandingan tersebut, melalui Fabinho pada menit keenam dan Mohamed Salah pada menit ke-13, sebelum laga berakhir 3-1, di mana Sadio Mane mencetak gol ketiga Liverpool pada menit ke-51, sebelum Bernardo Silva memperkecil ketertinggalan pada menit ke-78.

City kalah dalam dua pertandingan terakhirnya di Liga Primer Inggris sebelum laga malam ini, menghadapi Aston Villa (2-1) dan Brighton (0-1). Tim ini menempati peringkat kedua di klasemen dengan 21 poin, di bawah Arsenal yang hari ini memperkokoh posisi puncaknya dengan kemenangan atas Hull City 1-0, sehingga menambah poinnya menjadi 27.

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