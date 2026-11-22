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Paris Saint-Germain menerima pukulan telak pada momen yang sangat krusial setelah kehilangan salah satu senjata andalan di lini serang, pemain asal Prancis Désiré Doué, akibat cedera robek ligamen anterior cruciatum (ACL). Pukulan ini tidak hanya mengancam perhitungan tim untuk sisa musim, tetapi juga menempatkan manajemen klub ibu kota Prancis itu di hadapan ujian berat pada bursa transfer musim dingin, demi mencari pemain yang mampu menutup absennya salah satu talenta terbaik tim.

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Doué mengalami cedera saat Paris Saint-Germain menghadapi Nice dalam lanjutan Ligue 1, sebelum klub memastikan lewat pernyataan resmi bahwa sang pemain menderita robek ligamen anterior cruciatum (ACL) pada lutut kanan.

Pemain asal Prancis itu dijadwalkan menjalani operasi sebelum akhir November ini, dengan perkiraan ia akan absen sepanjang sisa musim 2026-2027. Kondisi ini menjadi kehilangan besar secara teknis bagi pelatih asal Spanyol Luis Enrique, yang selama ini mengandalkan kemampuan menyerang sang pemain serta fleksibilitas perannya di lapangan.

Dampak cedera Doué tidak hanya dirasakan klub ibu kota Prancis tersebut, tetapi juga merembet ke tim nasional Prancis. Les Bleus akan kehilangan jasa pemain yang telah mengoleksi 20 caps internasional itu jelang laga yang dinanti melawan Spanyol di perempat final UEFA Nations League.

Situasi semakin sulit bagi Luis Enrique karena timnya juga dihantam absennya pemain lain di lini depan, terutama pemain asal Georgia Khvicha Kvaratskhelia, ditambah cedera berulang yang terus membayangi Ousmane Dembélé. Hal ini mempersempit opsi menyerang yang dimiliki pelatih asal Spanyol tersebut, di saat Paris Saint-Germain berambisi bersaing di semua kompetisi.

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Meski tim memiliki sejumlah solusi internal, seperti Ferran Torres, Mika Godts, dan Senny Mayulu, opsi-opsi tersebut belum tentu cukup untuk menggantikan pengaruh teknis yang ditinggalkan Doué. Kondisi inilah yang mendorong manajemen untuk serius mempertimbangkan terjun ke bursa transfer musim dingin.

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Kriteria Khusus: Pemain Seperti Apa yang Diinginkan Campos?

Menurut laporan situs Prancis "Foot Mercato", Paris Saint-Germain memang tengah bersiap memperkuat daya gedor mereka pada Januari mendatang, setelah perekrutan pemain baru menjadi kebutuhan yang dipaksakan oleh cedera Doué, bukan sekadar opsi untuk menambah kedalaman skuad.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa Luis Campos, penasihat olahraga klub, mulai menentukan gambaran rekrutan yang dinanti dengan berkoordinasi bersama Luis Enrique. Klub mencari pemain menyerang yang serbabisa, dengan preferensi jelas pada pemain yang mampu mengisi posisi winger.

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Persoalannya bukan sekadar mendatangkan nama baru di lini serang, melainkan memilih pemain dengan karakteristik teknis tertentu yang sesuai dengan filosofi pelatih asal Spanyol tersebut. Kriteria utamanya adalah kemampuan melewati bek lawan dan unggul dalam duel satu lawan satu, ditambah pergerakan efektif di ruang sempit serta kecepatan dalam mengatasi tekanan lawan.

Enrique menginginkan pemain yang mampu cepat menyatu dengan sistem taktiknya dan berkontribusi menciptakan perbedaan tanpa perlu masa adaptasi yang panjang, sehingga tim tetap bisa menjaga ketajaman lini serang meski Doué absen dalam waktu lama.

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Brunner dan Kroupi Tak Masuk Hitungan, Anggaran Terukur

"Foot Mercato" menyebut sejumlah nama yang sempat dikaitkan dengan minat Paris Saint-Germain tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan saat ini, di antaranya Paris Brunner, pemain Monaco, dan Eli Junior Kroupi, penyerang Bournemouth, meski keduanya masuk daftar kandidat potensial klub.

Di saat yang sama, manajemen Paris Saint-Germain tidak berniat terlibat perang harga atau menuntaskan transfer mahal hanya untuk menambal absennya Doué secara mendadak. Targetnya adalah menginvestasikan dana secara bijak dan mendapatkan pemain yang mampu memberikan kontribusi yang dibutuhkan dengan biaya yang wajar.

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Namun, misi ini tidak akan mudah, terutama karena merekrut pemain menyerang berkualitas tinggi di tengah musim merupakan tantangan besar, mengingat klub-klub biasanya mempertahankan pemain inti mereka selama bursa transfer musim dingin.

Alhasil, Luis Campos akan menghadapi tugas rumit untuk menemukan keseimbangan antara kualitas teknis dan biaya, sementara Luis Enrique menanti kedatangan pengganti yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Doué dan menjaga ambisi Paris Saint-Germain tetap hidup di semua kompetisi.