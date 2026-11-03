Mimpi besar: Arsenal pantau putra legenda Aljazair

Mohamed Bachir Belloumi mungkin berada di ambang langkah luar biasa dalam karier profesionalnya, setelah masuk dalam radar salah satu klub terbesar Inggris. Penampilan yang ditunjukkan sayap asal Aljazair itu bersama Hull City dan tim nasional negaranya mulai menarik perhatian klub-klub besar Inggris, terutama Arsenal, yang memantau perkembangannya sebagai persiapan untuk kemungkinan bergerak merekrutnya pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Meskipun pemain itu terikat kontrak dengan Hull City hingga Juni 2029, namanya kini santer disebut di bursa transfer, seiring meningkatnya nilainya dan bertambahnya minat terhadap jasanya. Namun putra legenda sepak bola Aljazair, Lakhdar Belloumi, menyikapi perkembangan ini dengan tenang, lebih memilih memusatkan perhatian pada lapangan ketimbang disibukkan oleh spekulasi terkait masa depannya.

Penampilan yang ditunjukkan Mohamed Bachir Belloumi sejak kepindahannya ke sepak bola Inggris tidak berlalu begitu saja, karena sayap asal Aljazair itu secara bertahap berhasil menancapkan namanya sebagai salah satu talenta yang layak diperhatikan, baik mengenakan seragam Hull City maupun bersama tim nasional.

Karier Belloumi mendapat dorongan kuat setelah kembali ke skuad timnas Aljazair, di mana ia mampu memulihkan posisinya dan memperkuat kehadirannya dalam perhitungan tim pelatih, sehingga menjadi salah satu elemen penting yang diandalkan timnas pada periode mendatang.

Penampilan-penampilan ini tidak luput dari pengamatan para petinggi Arsenal, karena laporan media Inggris mengungkapkan bahwa klub asal London itu memantau perkembangan pemain internasional Aljazair tersebut, sambil mempertimbangkan kemungkinan merekrutnya pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Untuk mengetahui sikap pemain terhadap minat Arsenal, situs "Africa Foot" menghubungi sebuah sumber dekat dengan Mohamed Bachir Belloumi, yang mengungkap sifat sikapnya menanggapi kabar ini.

Menurut sumber tersebut, sayap asal Aljazair itu tentu akan menyambut peluang pindah ke klub sebesar Arsenal, karena bermain untuk tim yang bersaing di level tertinggi di Inggris dan Eropa merupakan tonggak penting dalam karier profesionalnya, sekaligus peluang luar biasa untuk naik ke level yang lebih berkembang.

Namun demikian, Belloumi tidak ingin terbawa oleh antusiasme yang timbul dari minat ini, karena ia memandang pemantauan Arsenal sebagai indikator positif atas perkembangannya dan apresiasi terhadap apa yang ia tampilkan di lapangan, tetapi hal itu tidak akan mendorongnya untuk mengubah prioritasnya saat ini.

Terlepas dari rumor yang kian meningkat soal masa depannya, Mohamed Bachir Belloumi lebih memilih untuk tidak memecah fokusnya dengan membicarakan transfer, dengan menempatkan kelanjutan performa gemilang bersama Hull City sebagai prioritas utamanya.

Pemain itu ingin memaksimalkan peluang yang tersedia baginya bersama tim Inggris tersebut, serta terus menampilkan permainan yang dengannya ia menunjukkan kemampuan teknis dan potensi ofensifnya, dengan harapan dapat mengembangkan performanya dan memperoleh peluang yang lebih besar pada periode mendatang.

Timnas Aljazair juga tetap hadir kuat dalam perhitungan Belloumi, yang menaruh perhatian besar pada tanggung jawab internasionalnya, terutama menjelang agenda mendatang Aljazair, dan yang utama adalah dua laga kandang dan tandang melawan Togo dalam kualifikasi Piala Afrika.

Di antara minat Arsenal dan keinginannya untuk terus berkembang bersama Hull City, tampaknya Belloumi memilih untuk menyikapi masa depannya dengan hati-hati, tanpa mendahului peristiwa atau membiarkan rumor memengaruhi fokusnya.

Sembari menanti apa yang akan terjadi pada periode mendatang, sayap asal Aljazair itu lebih memilih agar penampilannya di lapangan hijau menjadi pesannya yang paling penting, dengan harapan pemantauan Arsenal berubah menjadi langkah resmi yang membuka baginya pintu babak baru dalam kariernya.