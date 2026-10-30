Ruben Amorim, pelatih kepala AC Milan, menegaskan bahwa atmosfer derby Kota Milan memiliki nuansa khas yang mendekatkannya secara emosional dengan budaya sepak bola Portugal dibandingkan pengalaman sebelumnya di Inggris bersama Manchester United.

Milan bersiap menghadapi rival tradisionalnya, Inter, dalam laga akbar "Derby della Madonnina" yang dijadwalkan berlangsung besok Sabtu. Nerazzurri menempati puncak klasemen dengan 25 poin, unggul selisih gol atas Lazio yang berada di posisi kedua, sementara Rossoneri menghuni peringkat kelima dengan 18 poin.

Di awal pernyataannya, Amorim mengungkapkan kebahagiaannya atas kepercayaan yang diberikan pemilik klub, Gerry Cardinale, dengan mengatakan sebagaimana dikutip situs "Football Italia": "Saya sungguh menghargai dukungan Cardinale. Kami sudah tahu sebelumnya bahwa kami tidak bisa membangun fondasi yang kuat dengan adanya masalah-masalah seperti ini sepanjang musim. Ini akan memakan waktu, tetapi pada saat yang sama kami ingin memenangi setiap pertandingan; dan ketika kami tidak meraih kemenangan, kami merasakan kepedihan yang amat dalam. Kami membutuhkan waktu untuk membangun tim, dan kami tahu bahwa hal-hal baik membutuhkan waktu untuk mencapai tahap stabil, tetapi itu tidak menghapus rasa sakit kekalahan yang masih terasa."

Mengenai kekhasan derby Milan dibandingkan liga-liga lain, pelatih asal Portugal itu menyoroti dimensi budaya dari pertandingan tersebut: "Saya rasa ini adalah pertandingan yang luar biasa karena dimainkan di kota yang sama, dan kemarin kami melihat rancangan stadion baru. Ini persaingan yang unik tetapi juga membawa ikatan yang mendalam, dua tim besar di kota yang sama yang berbagi satu stadion."

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Ia menambahkan: "Saya rasa Anda tidak akan menemukan konteks seperti ini di tempat lain mana pun; ini sungguh sesuatu yang istimewa. Namun jika kita melihat budaya Portugal, perasaannya benar-benar sama, rasa tanggung jawab untuk menang, dan antusiasme para pendukung sangat mirip. Budaya sepak bola di sini jauh lebih dekat dengan yang ada di Portugal. Di Inggris, keadaannya sedikit berbeda; di sana ada persaingan yang besar, tetapi semangatnya tetap lebih bersifat sportif. Di sini Anda merasakan unsur Latin yang juga kami alami di Portugal, jadi saya benar-benar yakin ini akan menjadi pertandingan yang spesial."

Ia melanjutkan dengan memperingatkan para pemainnya: "Semua orang tahu bahwa ini adalah pertandingan dan momen yang spesial, dan ketika Anda menjalaninya, tidak penting lagi konteksnya atau apakah Anda merasa kelelahan. Anda harus turun ke lapangan dan memberikan segala yang Anda miliki, dan kami akan berada di sana."

Meski sang pemilik, Cardinale, menegaskan kemampuan Milan untuk meraih gelar juara Liga Italia musim ini, Amorim lebih memilih untuk tetap fokus pada langkah-langkah bertahap, dengan menjelaskan: "Kita harus selalu membicarakan scudetto sebagai tujuan utama ketika berada di Milan, tetapi kami terlalu banyak membuang poin dan kami harus memperbaiki keadaan. Kami hanya perlu fokus memperbaiki tim langkah demi langkah."

Ia menambahkan: "Apa yang kami lakukan salah di pertandingan sebelumnya harus diperbaiki di pertandingan berikutnya. Jika kami mulai berpikir terlalu jauh soal klasemen dan tujuan jangka panjang, maka kami akan melupakan apa yang benar-benar penting bagi kami. Kami ingin menang secara konsisten, tahun demi tahun. Kami tidak ingin menang dalam satu musim hanya karena keberuntungan berpihak pada kami atau karena kami memangkas jalan dalam membangun proyek, lalu tahun berikutnya mendapati diri kami kembali ke titik nol. Itulah sebabnya kami harus menangani segala sesuatunya hari demi hari."

Dalam jawaban jenaka atas pertanyaan seorang jurnalis tentang apa yang ia irikan dari pelatih Inter, Cristian Chivu, Amorim menjawab tegas: "Saya sama sekali tidak iri pada Chivu karena saya memang sudah berada di tempat yang tepat, yaitu Milan dan bukan Inter. Inilah sifat saya, dan inilah kepribadian saya."

Mengenai pertemuannya dengan Chivu di sela acara peresmian stadion baru klub, Amorim berkomentar: "Dia sangat ramah. Kami sedikit mengeluh tentang waktu penyelenggaraan acara peresmian itu karena kami bermain pada malam sebelumnya; dia menang jadi dia lebih senang daripada saya, tetapi kami punya pertandingan yang harus dipersiapkan dan itulah prioritas kami."