Mido: Saya menolak perlakuan kejam terhadap Hossam Hassan... dan Abu Treika telah banyak berubah

Ahmed Hossam Mido, mantan bintang tim nasional Mesir dan Zamalek, mengomentari lolosnya timnas Mesir ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir memastikan lolos dengan menempati posisi kedua di Grup 7, setelah bermain imbang 1-1 melawan Iran.

Mido menulis di akunnya di platform "X": "Selamat atas lolosnya timnas Mesir ke babak 32 besar... Pertandingan ini penuh dengan pelajaran bagi staf pelatih dan para pemain, dan hal termudah saat ini adalah mengkritik keputusan teknis Hossam Hassan, baik dalam pemilihan pemain, formasi, maupun pergantian pemain—yang merupakan hak sah siapa pun—namun saya rasa kita harus membahas kesalahan-kesalahan tersebut tanpa bersikap kejam!!".





Ia menambahkan: “Abu Treika telah mencapai tingkat kedewasaan yang tinggi di studio analisis, sehingga membuat Anda menantikan apa yang akan ia katakan, baik dalam pembahasannya tentang aspek teknis maupun evaluasinya terhadap situasi-situasi di lapangan secara umum.. Hormat saya kepada Mohamed Abu Treika yang terus mengembangkan dirinya, karena ia banyak membaca dan memperoleh lisensi kepelatihan tingkat lanjut yang membantunya dalam menganalisis pertandingan serta memahami strategi para pelatih.”

Perlu diingat bahwa tim nasional Mesir akan menghadapi Australia pada Jumat mendatang, di babak 32 besar Piala Dunia.



