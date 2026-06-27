Michiel Kramer sangat kesal dengan ‘si kecil yang menyebalkan’ di tim nasional Belanda

Michiel Kramer secara mencolok mengkritik Wout Weghorst dalam acara *De Oranjezomer*. Mantan penyerang yang mengakhiri kariernya musim panas ini dan akan bertindak sebagai analis selama Piala Dunia tersebut, bahkan menyebut pemain timnas Belanda itu sebagai “seekor ubur-ubur kecil”, meskipun ia menghargai karier yang telah dijalani Weghorst.

Kramer memulai ceritanya dengan nada yang masih halus. “Saya harus akui, saya memang menghormati karier yang telah ia bangun.” Namun, ketika pembawa acara Hélène Hendriks mencatat bahwa ia mengatakannya dengan sangat sopan, mantan penyerang itu justru berbicara dengan nada yang jauh lebih tegas mengenai penyerang timnas Belanda tersebut.

“Ya, dia memang seperti ubur-ubur kecil,” kata Kramer. Ketika ditanya di mana letak hal itu menurutnya, ia menjawab: “Hanya dari cara dia bertindak. Saya juga pernah bermain melawannya saat dia masih di Emmen. Saat itu, dia tidak membaca Alkitab sebelum pertandingan, tidak menyiram air ke wajahnya di ruang ganti, dan juga tidak berteri-teri.”

“Sekali lagi, setiap orang berkembang, jangan salah paham. Tapi kadang-kadang saya merasa itu sedikit terlalu dibuat-buat. Tentu saja saya tidak tahu apakah memang begitu, karena saya tidak mengenalnya. Namun dari sudut pandang luar, saya merasa sesekali hal itu sedikit berlebihan. Itu tidak masalah, hanya saja kadang-kadang saya merasa terganggu.”

Kramer menceritakan bahwa ia memang berbicara dengan orang-orang yang mengenal Weghorst secara pribadi. Ketika ditanya apa yang mereka katakan tentang sang penyerang, ia menjawab sambil tertawa: “Hal yang sama seperti yang aku katakan.”

Sabtu lalu diumumkan bahwa Weghorst secara definitif meninggalkan Ajax setelah dua musim dan pindah ke FC Twente tanpa biaya transfer. Penyerang berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028 dan akan bergabung di Enschede setelah Piala Dunia.

Melalui saluran resmi FC Twente, Weghorst menyebut transfer ini sebagai sesuatu yang istimewa. Penyerang tersebut menceritakan bahwa sebagai suporter, ia sudah menyaksikan momen-momen penting klub tersebut dan bahwa baginya ‘lingkaran telah tertutup’ kini ia kembali ke wilayah tempat ia dibesarkan.

Hal ini menandai berakhirnya masa baktinya di Ajax. Dalam 65 pertandingan resmi bersama klub asal Amsterdam tersebut, Weghorst mencetak 20 gol dan memberikan enam assist.