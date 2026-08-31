Legenda Prancis Michel Platini, mantan Presiden Asosiasi Sepakbola Eropa, melancarkan serangan terhadap Gianni Infantino, Presiden FIFA, yang pernah bekerja bersamanya di UEFA.

Hubungan itu kini benar-benar putus, di mana Platini baru-baru ini mengajukan gugatan hukum terhadap Presiden FIFA dengan tuduhan "penyalahgunaan wewenang", "persekongkolan untuk melakukan pencemaran nama baik", dan "fitnah".

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Mantan Presiden Asosiasi Sepakbola Eropa itu tidak menyembunyikan keberatannya terhadap mantan asistennya, saat menjadi tamu dalam program klub "Canal Football Club": "Dia memang seperti itu sampai batas tertentu, tetapi dia berada di bawah seorang atasan yang lebih tinggi darinya. Saya selalu tahu bahwa dia sangat menyukai uang dan kekuasaan".

Menanggapi ketegangan terbaru yang mengelilingi FIFA dan presidennya, Platini melancarkan serangan yang lebih luas terhadap manajemen sepakbola saat ini, menegaskan bahwa para pemimpin sejati bukanlah mereka yang menduduki jabatan di badan-badan pengelola.

Dia menyatakan: "Saya rasa sepakbola adalah sebuah perayaan yang indah, ini adalah sesuatu yang penting. Sepakbola berkisar tentang pertandingan... ini politik. Ini adalah gambaran kecil dari orang-orang yang mengira bahwa mereka adalah penguasa sepakbola. Namun penguasa sepakbola adalah orang-orang seperti Mbappe, Zidane, dan Maradona".

Dia melanjutkan: "Mereka adalah birokrat yang mencapai jabatan tertentu, mendapatkan kejayaan dan uang, lalu kehilangannya. Kita membutuhkan para pemain".

Adapun mengenai Infantino, penilaiannya tegas: "Dia telah gagal, karena dia adalah penjamin aturan permainan. Dia tidak menghormatinya, dia harus pergi".

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