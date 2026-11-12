Carrick tinggalkan jabatan pelatih kepala
Manchester United secara resmi mengonfirmasi bahwa Carrick telah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala tim utama putra. Kepergiannya menyusul awal musim yang mengecewakan. Musim ini, Manchester United hanya meraih satu kemenangan dari sepuluh pertandingan Liga Primer. Hasil tersebut membuat mereka terpuruk di zona degradasi, hanya satu poin di atas Crystal Palace yang menempati posisi terbawah.
Meski Carrick sebelumnya meraih kesuksesan, klub memutuskan bahwa perubahan arah harus segera dilakukan. Dewan direksi menyimpulkan bahwa Carrick perlu diberhentikan agar United masih bisa mencapai ambisi besar mereka musim ini.
Dewan direksi mengambil keputusan sulit
United merilis pernyataan terbuka untuk menjelaskan alasan pergantian pelatih tersebut. Klub mengakui bahwa berpisah dengan mantan pemain mereka merupakan keputusan yang sangat sulit.
“Manchester United mengonfirmasi bahwa Michael Carrick telah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala tim utama putra,” bunyi pernyataan tersebut. “Michael kembali bergabung dengan klub pada Januari dan membawa tim finis di peringkat ketiga Liga Primer dengan memenangi 12 dari 17 pertandingan tersisa pada musim 2025/26, sekaligus mengumpulkan poin terbanyak di liga selama periode tersebut.
“Setelah awal musim yang mengecewakan, klub mengambil keputusan yang sangat sulit bahwa perubahan diperlukan untuk mencapai ambisi kami.”
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Selamanya menjadi legenda
Meski telah berpisah, klub menegaskan bahwa Carrick tetap menjadi bagian dari sejarah United dan legenda klub. Sebagai pemain, Carrick menghabiskan lebih dari satu dekade bersama United dan mempersembahkan total 18 trofi bagi para pendukung di Old Trafford, termasuk satu gelar Liga Champions dan lima gelar Liga Primer.
“Michael adalah, dan akan selalu menjadi, legenda Manchester United,” lanjut pernyataan itu. “Seperti saat menjadi pemain, ia menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dengan standar tertinggi sepanjang periode keduanya di klub. Kepemimpinan dan pencapaiannya musim lalu akan selalu dikenang dengan hangat. Klub berniat menunjuk pengganti permanen secepat mungkin.”
Klub segera cari pengganti permanen
Perhatian kini sepenuhnya tertuju pada masa depan posisi pelatih United. Petinggi klub harus bergerak cepat agar musim ini tidak sepenuhnya berantakan.
Sejumlah nama dikaitkan dengan kursi pelatih di Old Trafford, termasuk Julian Nagelsmann, Eddie Howe, dan Antonio Conte. Namun, sejumlah laporan menyebut pelatih kepala timnas putra Amerika Serikat Mauricio Pochettino dianggap sebagai kandidat terfavorit untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Carrick.