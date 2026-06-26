Messi tetap pada pendiriannya... Apakah ia akan turun bermain melawan Yordania?

Argentina, yang telah memastikan lolos ke babak 32 besar sebagai juara Grup 10, bersiap untuk menjalani pertandingan terakhirnya di babak penyisihan grup melawan Yordania, Minggu pagi mendatang menurut waktu Greenwich.

Pertandingan ini memberi kesempatan kepada pelatih Lionel Scaloni untuk melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain utamanya, namun perhatian tertuju pada kondisi legenda Lionel Messi, di tengah pertanyaan apakah ia akan diberi istirahat menjelang babak gugur, atau akan turun bermain untuk melanjutkan penampilannya yang gemilang di turnamen ini.

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Menurut jaringan“BeIN Sports”, kapten timnas Argentina, yang telah mencetak 5 gol di turnamen ini sejauh ini, tetap bersikeras untuk turun ke lapangan saat menghadapi Yordania.

Tim medis sedang mempertimbangkan kemungkinan memasukkannya ke dalam susunan pemain inti, atau memasukkannya pada babak kedua, dengan tujuan mengelola beban fisiknya tanpa menghalangi para penggemar untuk menyaksikannya.

Di sisi lain, kiper Emiliano “Dibo” Martínez, yang telah pulih dari patah jari, mendesak untuk kembali ke susunan pemain inti, sejalan dengan sifat kompetitifnya.

Sementara itu, jaringan “ASPN Argentina” melaporkan bahwa Messi ingin bermain, karena ia yakin menjaga kebugaran dan ritme pertandingannya adalah hal yang penting, bukan karena ia ingin mencetak lebih banyak gol.

"La Pulga" merasa bahwa tidak bermain selama 11 hari adalah waktu yang sangat lama, dan ia yakin bahwa bermain melawan Yordania, meskipun hanya beberapa menit, akan membantunya mempertahankan ketajamannya, sehingga ia siap untuk babak 16 besar.