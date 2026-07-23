Ronaldo, legenda Brasil, mengungkapkan pendapatnya tentang final Piala Dunia 2026 yang menyaksikan kemenangan Spanyol atas Argentina dengan skor tanpa balas, sekaligus mengukuhkan gelar Piala Dunia untuk kali kedua dalam sejarah "La Roja".

Mantan penyerang Brasil yang dijuluki Sang Fenomena itu mengatakan bahwa kemenangan Spanyol atas Argentina adalah sebuah "kekalahan telak", sembari menyoroti dominasi penuh tim asuhan Luis de la Fuente sepanjang final Piala Dunia 2026, meski hanya menang dengan selisih satu gol.

Ronaldo mengatakan, dalam pernyataan yang dimuat surat kabar "Mundo Deportivo": "Gol-gol yang saya perkirakan memang tidak terwujud, tetapi ada dominasi mutlak sepanjang seluruh pertandingan."

Menurut mantan pemain Real Madrid dan Barcelona itu, kesenjangan teknik begitu jelas hingga kehadiran Lionel Messi pun tidak mampu menghalangi keunggulan Spanyol.

Peraih gelar Piala Dunia 2002 itu menilai bahwa kemenangan Spanyol mencerminkan pentingnya permainan kolektif di atas kecemerlangan individu.

Ia menambahkan: "Seorang pemain tidak bisa menyelesaikan apa pun seorang diri. Kekuatan sejati terletak pada tim, pada permainan bersama," sembari mengakui ketangguhan yang ditunjukkan tim Argentina untuk mencapai final.

Mantan penyerang itu juga memuji gaya bermain Spanyol, dengan mengatakan: "Berbeda dengan Brasil yang masih terjebak dalam permainan yang sudah ketinggalan zaman, Spanyol memiliki cara bermain yang unik dan karena itulah sepak bola mereka indah."

Ronaldo menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Menjaga penguasaan bola adalah strategi terbaik, dan mereka melakukannya secara mengesankan," sembari menyoroti bahwa tim Spanyol telah memantapkan diri sebagai rujukan dunia dalam permainan kolektif dengan "menguasai bola di kaki mereka sepanjang waktu".