Messi setelah mencetak hat-trick melawan Aljazair: Saya mencontoh penggemar terbesar Real Madrid

Lionel Messi mencatatkan sejarah dalam penampilan perdana timnas Argentina di Piala Dunia 2026 dengan mencetak hat-trick ke gawang Aljazair (3-0) dini hari Rabu ini, yang membuatnya menyamai rekor pemain Jerman Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia (16 gol).

Saat mengevaluasi penampilannya—di mana ia akan genap berusia 39 tahun pada 24 Juni mendatang—dan ditanya tentang rahasia di balik kemampuannya untuk terus tampil di level tinggi meskipun usianya sudah tidak muda lagi, ia mengatakan bahwa ia mencontoh legenda lain, namun di bidang tenis, yaitu Rafael Nadal, yang saat ini telah pensiun.

Messi menambahkan dalam pernyataan yang dilansir surat kabar "Mundo Deportivo": "Saya suka bermain sepak bola, itu telah menjadi gairah saya sejak kecil, dan ketika saya merasa dalam kondisi baik, saya berusaha sekuat tenaga."

Ia melanjutkan: “Di pemusatan latihan tim nasional Argentina, kami sedang menonton serial ‘Rafa Nadal’ (RAFA) saat ini, dan saya sangat memahami dirinya. Saya rasa kami sangat mirip dalam hal ini; saya selalu ingin memberikan yang terbaik, ingin merasa dalam kondisi prima, dan menikmati prosesnya.”

Nadal dianggap sebagai salah satu penggemar terbesar Real Madrid, rival abadi Barcelona—klub bersejarah Messi yang menjadi saksi masa-masa terbaiknya di lapangan dan di mana ia meraih banyak prestasi individu maupun kolektif.

Selain itu, Messi ingin menegaskan bahwa ia belum menentukan tanggal pensiunnya hingga saat ini: “Selama saya masih mampu dan dalam kondisi fisik yang prima, saya akan tetap bermain.”