LEGO merayakan keajaiban sepak bola menjelang Piala Dunia FIFA 2026 bersama para bintang sepak bola, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Vini Jr. Untuk mendekatkan para penggemar dengan aksi di lapangan, rangkaian produk baru ini menampilkan para pemain ikonik tersebut dalam bentuk minifigur LEGO yang dirancang ulang, sebagai penghormatan terhadap kepribadian masing-masing pemain.

Koleksi ini mencakup set-set koleksi yang menangkap perjalanan unik mereka, gaya khas, dan telur Paskah tersembunyi yang dapat ditemukan oleh para penggemar. Mulai dari bangunan 'Football Highlights' yang sinematik hingga set 'Football Legend' berskala besar Cristiano Ronaldo & Lionel Messi, koleksi ini mengajak penggemar dari segala usia untuk membangun, memajang, dan merayakan kecintaan mereka terhadap permainan ini di rumah.

Set-set ini dibangun di atas alas berbentuk huruf, menampilkan warna-warna khas tim nasional masing-masing pemain, nomor punggung, dan plakat koleksi, ditambah minifigur LEGO sang pemain untuk menghidupkan momen tersebut. Semua pemain memberikan tanggapan atas kolaborasi unik ini, dengan Ronaldo mengatakan, “Tidak setiap hari Anda bisa diubah menjadi sebuah set LEGO!”.

Bagi para penggemar yang ingin menghormati CR7, set ini menampilkan alas bata berbentuk huruf R yang menampilkan warna-warna Portugal dan logo ikonik CR7 milik Ronaldo. Di dalam model tersebut, penggemar dapat menemukan detail-detail tersembunyi yang menelusuri perjalanan Ronaldo, bersama dengan minifigur LEGO Ronaldo dan plakat koleksi.

Mbappé menceritakan bagaimana kisahnya disampaikan melalui set ini: "Sepak bola telah mengajari saya untuk bermimpi besar dan terus-menerus mendobrak batas kemampuan saya. Set LEGO ini menceritakan sebagian dari kisah saya, tetapi yang terpenting, set ini menangkap energi dan kreativitas yang membuat olahraga ini begitu istimewa." Kecepatan, ketepatan, dan gaya Prancis menjadi hidup dengan set Mbappé, yang dibangun di atas alas bata berbentuk M yang elegan dengan warna-warna nasional Prancis dan angka 10 yang menonjol, mewakili nomor punggungnya.

Set Messi memungkinkan penggemar untuk menghidupkan kembali momen keajaiban Messi yang dibangun di atas dasar bata berbentuk huruf M dengan warna nasional Argentina dan angka ‘10’ yang menonjol sebagai nomor punggungnya. Sementara itu, set Vini Jr. menghadirkan ledakan energi Brasil, dibangun di atas dasar balok berbentuk V dengan warna nasional Brasil dan nomor 7 khas Vini Jr. Model ini mencakup minifigure LEGO Vini Jr. dalam pose mencetak gol, plakat koleksi, serta referensi perjalanan kariernya di lapangan sepak bola.

Awal tahun ini, LEGO merilis set trofi Piala Dunia yang menakjubkan, dengan figur seperti Roberto Carlos dan Cafu yang ditampilkan dalam desain yang mewah.

Koleksi ini sudah dapat dipesan terlebih dahulu secara online di LEGO.

Baca lebih lanjut tentang Piala Dunia FIFA 2026