Messi mengungguli Mbappé dan Kane dalam persaingan sebagai pemain paling berpengaruh di Piala Dunia

Bintang Argentina Lionel Messi memuncaki peringkat pemain terbaik Piala Dunia 2026 seiring turnamen ini memasuki fase penentu berupa 16 pertandingan terakhir, yang mencakup 8 pertandingan di babak 16 besar, 4 pertandingan di perempat final, dua pertandingan semifinal, final, dan pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat, sehingga total 104 pertandingan yang dijadwalkan dalam edisi ini—yang mencatatkan rekor baru dalam sejarah Piala Dunia—setelah 88 pertandingan telah dimainkan hingga saat ini.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, kapten timnas Argentina dan pencetak gol terbanyak turnamen saat ini menonjol di atas semua nama dalam peringkat Power Ranking, yang mengukur performa para pemain di Piala Dunia pertandingan demi pertandingan dan aksi demi aksi setelah menjalani 88 pertandingan di Piala Dunia hingga tahap ini.

Bintang Inter Miami asal Amerika Serikat ini menambah koleksi golnya menjadi 7 gol untuk memuncaki daftar pencetak gol terbanyak, mengungguli Kylian Mbappé dari Prancis yang mencetak 6 gol, serta duet Harry Kane dan Erling Haaland yang masing-masing mencetak 5 gol.

Messi juga menjadi pemain pertama yang mencetak 20 gol dalam sejarah Piala Dunia, di mana ia telah tampil dalam 30 pertandingan—sebuah rekor—dengan rata-rata skor 35,56 poin setelah pertandingan melawan Cape Verde, di mana ia mencetak dan menciptakan gol ketiga dari tendangan sudut, menjadikannya pemain terbaik di skuad Argentina.

Dua pemain terkemuka Eropa melengkapi podium peringkat ini, di mana pemain Prancis Kylian Mbappé berada di posisi kedua dengan 34,14 poin berkat enam golnya bersama lini serang paling mematikan di turnamen ini untuk timnas Prancis, diikuti oleh pemain Inggris Harry Kane dengan 33,49 poin, setelah ia memimpin timnas Inggris lolos ke babak selanjutnya hampir sendirian saat menghadapi timnas Kongo yang nyaris menggagalkan langkah The Three Lions.

Tepat di belakang tiga besar, terdapat duet Spanyol Rodri dan penyerang Mikel Oyarzabal yang masing-masing meraih 32,41 dan 31,81 poin sebagai pemain terbaik di barisan La Roja sejauh ini, diikuti oleh pemain Kanada berbakat Steven Estaquio, lalu pemenang Ballon d’Or Ousmane Dembélé, dan Vinícius Júnior yang memimpin timnas Brasil di bawah asuhan pelatih Carlo Ancelotti, serta pemain Meksiko Roberto Alvarado dan pemain Belgia Yuri Tielemans.

Sedangkan untuk posisi di lapangan, kiper asal Paraguay, Orlando Gil, dinobatkan sebagai kiper paling berpengaruh dengan 29,88 poin setelah melakukan 19 penyelamatan, sementara kiper asal Spanyol, Unai Simón, menempati peringkat kesebelas karena minimnya ujian yang dihadapinya dengan hanya 4 penyelamatan.

Sementara itu, bek asal Brasil Gabriel memimpin barisan pertahanan dengan 29,64 poin, unggul tipis dari Aymeric Laporte di posisi kedua dengan 29,51 poin. Rodri dinobatkan sebagai gelandang terbaik dengan 32,41 poin, sedangkan lini serang dipimpin oleh trio Messi, Mbappé, dan Kane.

Secara khusus dalam peringkat tim nasional Spanyol, trio Rodri, Aymeric Laporte, dan Pedri hingga saat ini menjadi penentu ritme permainan La Roja di lini pertahanan dan lini tengah, sementara penyerang Mikel Oyarzabal berada di peringkat keempat, diikuti oleh pemain muda Lamine Yamal di peringkat kelima.