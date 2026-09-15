Messi mengenalnya dengan baik: Inter Miami umumkan pelatih barunya

Klub Amerika Serikat, Inter Miami, mengumumkan pelatih baru mereka, yang sudah dikenal baik oleh bintang tim tersebut, Lionel Messi.

Setelah kepergian Javier Mascherano dan periode sementara Guillermo Hoyos, Inter Miami secara resmi menunjuk pelatih baru mereka yang berkebangsaan Argentina.

Inter Miami menyatakan dalam pernyataan resmi: "Cristian 'Kily' Gonzalez tiba di Florida Selatan hari ini, dan dijadwalkan untuk secara resmi menangani kepelatihan Inter Miami. Setelah menyelesaikan prosedur yang diperlukan, pelatih asal Argentina itu akan memulai tugasnya sebagai pelatih utama tim senior, dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2028."

Dengan persiapan Inter Miami untuk menghadapi klub Meksiko, Cruz Azul, di Piala Champions pada Rabu malam, Gonzalez akan menggelar sesi latihan pertamanya hari ini saat tim memulai persiapan untuk laga Piala mendatang.

Pertandingan ini akan menjadi kesempatan pertama bagi Gonzalez untuk memimpin Inter Miami dari pinggir lapangan, di mana klub berharap dapat bersaing memperebutkan gelar lain.

Pelatih asal Argentina itu memulai karier kepelatihannya bersama tim cadangan klub CA Rosario Central. Setelah dua musim, ia dipromosikan untuk memimpin tim utama klub, di mana ia menangani 68 pertandingan selama tiga musim.

Kemudian Gonzalez mengambil tanggung jawab atas klub CA Union Santa Fe, di mana ia menangani 78 pertandingan selama tiga musim dari 2023 hingga 2025. Baru-baru ini, ia menjabat sebagai pelatih utama klub CA Platense selama musim 2025.

Karier yang mengesankan di lapangan

Sebelum memulai karier kepelatihannya, Gonzalez menjalani karier bermain yang gemilang membentang di Argentina dan Eropa, serta memenangkan gelar-gelar besar di beberapa liga paling kompetitif di dunia.

Gonzalez, mantan gelandang tersebut, memulai karier sepak bolanya di tim muda klub Rosario Central sebelum menjalani pertandingan profesional pertamanya bersama klub itu pada tahun 1993.

Setelah periode yang ia habiskan bersama klub Boca Juniors, ia pindah ke Eropa pada tahun 1996, dan bergabung dengan klub Spanyol, Real Zaragoza.

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Gonzalez melanjutkan karier sepak bolanya bersama klub Valencia dan Inter Milan, di mana ia meraih kesuksesan gemilang bersama kedua klub, serta menambahkan banyak gelar besar ke dalam catatannya.

Bersama Valencia, ia memenangkan Piala Super Spanyol pada musim 1999-2000, sementara kariernya di Italia menyaksikan ia memenangkan dua gelar Coppa Italia beruntun bersama Inter Milan pada musim 2004-2005 dan 2005-2006, ditambah gelar Liga Italia (Serie A) untuk musim 2005-2006.

Di kancah internasional, Gonzalez menjalani 56 pertandingan internasional bersama Argentina dan menjadi bagian dari tim yang memenangkan medali emas di Olimpiade Musim Panas 2004 di Athena.







