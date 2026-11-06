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Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goalGetty
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Messi mengambil keputusan: Apakah ia akan hijrah ke Liga Argentina?

L. Messi
Inter Miami CF vs Charlotte FC
Inter Miami CF
Charlotte FC
Major League Soccer
Argentina
AS

Sejumlah laporan media sebelumnya mengaitkan Messi dengan kepulangan ke kota kelahirannya.

Legenda asal Argentina, Lionel Messi, telah menentukan sikapnya terkait kelanjutan kariernya bersama klubnya, Inter Miami di Amerika Serikat, menurut sebuah laporan media.

Bintang mantan Barcelona itu berniat bertahan bersama Inter Miami setidaknya hingga kontraknya berakhir pada 2028, dengan kemungkinan memperpanjang masa tinggalnya di Amerika Serikat untuk periode yang lebih lama, di tengah tidak adanya negosiasi apa pun terkait kepulangannya ke klub lamanya, Newell's Old Boys.

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07 Nov 2026

CLT

CLT

Jurnalis Italia yang spesialis dalam urusan transfer, Fabrizio Romano, mengatakan hari Jumat ini bahwa Messi tidak berpikir untuk meninggalkan Inter Miami, atau pindah ke Newell's Old Boys dengan status pinjaman, meski ada laporan-laporan yang baru-baru ini mengaitkannya dengan kepulangan ke Argentina.

Romano menambahkan bahwa sang pemain dan keluarganya merasa sangat bahagia di Miami, dan bahwa fokusnya tertuju pada menuntaskan kontraknya saat ini, dengan kemungkinan membahas kelanjutannya setelah 2028 pada waktu yang akan datang.

Inter Miami sebelumnya telah mengumumkan, pada Oktober 2025, perpanjangan kontrak kapten asal Argentina mereka hingga akhir musim 2028 di Liga Amerika Serikat, sehingga mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya dalam waktu dekat.

Messi bergabung dengan Inter Miami pada musim panas 2023, setelah kepergiannya dari Paris Saint-Germain, dan kehadirannya turut meningkatkan perhatian dunia terhadap Liga Amerika Serikat. Ia juga membawa tim meraih gelar pertamanya di Leagues Cup pada 2023, lalu Supporters' Shield di Liga Amerika Serikat pada 2024.

Spekulasi mengenai kepulangan Messi ke Newell's Old Boys muncul mengingat keterikatannya dengan klub tempatnya memulai karier sepak bola, di mana ia bergabung dengan akademinya di kota Rosario saat berusia tujuh tahun, sebelum meninggalkan Argentina menuju Barcelona pada usia 13 tahun.

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