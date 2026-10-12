Messi menentukan identitas presiden baru klub Spanyolnya

Klub Eldense mengumumkan penunjukan pengacara Pablo Garcia Montanes sebagai presiden baru klub, setelah bintang Argentina Lionel Messi mengakuisisinya baru-baru ini, dengan Mario Rosas tetap menduduki posisi direktur umum, sesuai struktur administratif yang diungkap klub pada hari Senin.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", jurnalis asal Alicante, Marcelo Mendez Mingot, mengisi posisi wakil presiden, sementara arsitek Fernando Valderrama, yang juga berasal dari kota Alicante, bergabung ke dewan direksi klub, sebagaimana disebutkan di situs resmi Eldense.

Garcia Montanes, yang menjabat sebagai sekretaris di Andbank, akan mewakili klub pada tingkat institusional, dan ia sudah tampak di tribune kehormatan pada beberapa pertandingan terakhir. Meski demikian, Rosas, mantan pemain sepak bola, akan tetap mengurus tugas-tugas eksekutif harian klub.

Tiga figur utama

Rencananya, Mario Rosas, Victor Lafuente sebagai direktur olahraga, dan Javi Calleja sebagai direktur teknik akan menjadi wajah-wajah utama klub, serta berbicara atas nama klub secara reguler, masing-masing dalam lingkup tanggung jawabnya.

Sementara itu, Alfonso Nebot, direktur kantor pengelolaan kekayaan keluarga Lionel Messi, akan tetap menempati posisinya saat ini, tanpa memiliki kaitan apa pun dengan klub Eldense.







