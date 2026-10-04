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리오넬 메시 (Lionel Messi)Getty Images
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Messi mempertimbangkan keputusan baru setelah membeli Deportivo Eldense

L. Messi
Eldense
Segunda Division
Inter Miami CF
Argentina
Argentina
Spanyol
AS

Bintang Argentina, Lionel Messi, kapten klub Amerika Serikat Inter Miami, tengah mempertimbangkan keputusan baru setelah berhasil membeli klub Spanyol, Deportivo Eldense.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Messi sedang mempertimbangkan untuk membentuk tim manajerial baru yang terdiri dari para petinggi yang ia percaya, guna memimpin Eldense.

Messi kini menjadi pemilik Deportivo Eldense, dalam sebuah kesepakatan yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Tinggi Olahraga Spanyol.

Menurut informasi yang diperoleh kantor berita Spanyol, Messi tengah mempertimbangkan kemungkinan Pablo García Montañés dan Alfonso Nebot untuk mengisi peran-peran eksekutif penting di Deportivo Eldense.

García Montañés mengembangkan kariernya di institusi dan perusahaan seperti Bankinter, Deloitte, dan Andbank Andorra, dan sejak Mei lalu ia juga terhubung dengan tim manajerial Unió Esportiva Cornellà, klub Katalan yang juga diakuisisi Messi pada April lalu.

Adapun Nebot, ia adalah sosok lain yang mendapatkan kepercayaan penuh dari Messi. Ia adalah anggota dewan direksi grup Andbank, serta sejak tahun 2009 menjabat sebagai direktur kantor pengelolaan kekayaan keluarga Messi, di mana ia memimpin pengelolaan kekayaan dan aset finansial bintang Argentina tersebut.

Pelatih Eldense, Javier Calleja, beberapa hari lalu mengungkapkan bahwa staf kepelatihan dan para pemain tim menjaga komunikasi yang terus-menerus dengan manajemen baru klub.


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