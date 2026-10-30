Pemain asal Argentina, Lionel Messi, masih memiliki banyak hal untuk dipersembahkan bersama klubnya di Amerika, Inter Miami, meski usianya telah mencapai 39 tahun.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Lionel Messi tidak berpikir untuk mengubah tujuannya atau pindah ke klub lain dalam waktu dekat.

Meski muncul kabar mengenai kemungkinan kembalinya Messi ke negara asalnya, Argentina, ia masih terikat kontrak dengan Inter Miami.

Hal ini ditegaskan oleh pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, yang mengungkapkan bahwa Messi tidak berpikir maupun mempertimbangkan untuk melakukan perubahan apa pun terkait klub yang akan ia bela di masa depan, baik dalam beberapa bulan mendatang maupun dalam jangka panjang.

Informasi ini menegaskan bahwa rumor terkait kepindahan Messi ke Newell's Old Boys tidak benar. Romano mengatakan, "Messi bahagia di Inter Miami, meski ada informasi terbaru yang beredar mengenai klub pertamanya di Argentina."

Ia menjelaskan bahwa Messi, yang baru-baru ini meraih penghargaan Princess of Asturias untuk Olahraga tahun 2026, sepenuhnya fokus pada Inter Miami, seraya menyebutkan bahwa Messi dan keluarganya merasa bahagia di Amerika Serikat.

Perlu dicatat bahwa Lionel Messi menandatangani kontrak dengan klub Amerika tersebut, yang berlaku hingga tahun 2028, dan ia saat ini siap untuk menghormati kontrak itu serta memenuhinya hingga akhir, sehingga tidak ada negosiasi apa pun dengan klub lain.

Romano juga mengungkapkan bahwa kemungkinan berlanjutnya hubungan kontraktual antara kedua pihak hingga setelah tahun 2028 tidak dapat dikesampingkan, meski pengambilan keputusan terkait hal ini masih terlalu dini, karena seluruhnya akan bergantung pada kondisi fisik Messi.

Terlepas dari penolakannya untuk mengubah tujuannya, proyek-proyek Messi di Amerika Serikat juga memiliki arti penting, di mana ia misalnya mendirikan Piala Messi, sebuah turnamen sepak bola internasional yang dikhususkan untuk kategori pemain muda, dan bertujuan untuk menemukan bakat-bakat muda.