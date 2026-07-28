Wasit asal Portugal, Joao Pinheiro, akhirnya buka suara setelah insiden kontroversial yang mewarnai laga Argentina melawan Swiss di perempat final Piala Dunia.

Wasit Portugal yang memimpin pertandingan itu mengulas sejumlah kejadian yang menodai laga penuh kontroversi tersebut.

Di antara insiden itu adalah kartu merah untuk pemain Swiss, Embolo, karena mendapatkan kartu kuning kedua setelah tinjauan teknologi video, di samping perbincangan Lionel Messi dengannya yang jelas terlihat tajam.

Dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Marca", Pinheiro menjelaskan bahwa awalnya tim wasit menafsirkan pelanggaran pemain Argentina itu sebagai layak mendapat peringatan, tetapi tinjauan tayangan menunjukkan tidak ada pelanggaran sama sekali dan lawan berpura-pura terkena tekel.

Ia melanjutkan: "Kami melihat bahwa tidak ada pelanggaran dan itu adalah aksi berpura-pura. Karena itu kartu kuning kedua, maka berujung pada kartu merah bagi pemain. Kalaupun itu kartu kuning pertama, keputusannya akan sama persis."

Ia menambahkan bahwa dirinya menyambut baik perubahan yang diterapkan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk menangani perilaku semacam ini.

Perlu diingat bahwa Dewan Sepak Bola Internasional "IFAB" hari ini menegaskan bahwa kartu merah untuk pemain Swiss, Breel Embolo, dalam laga melawan Argentina di perempat final Piala Dunia 2026 merupakan keputusan yang keliru, seraya menjelaskan bahwa proses tinjauan teknologi video yang berujung pada pemberian kartu kuning kedua kepada pemain itu tidak tepat.

Menurut IFAB, Embolo tidak layak diusir setelah mendapatkan kartu kuning kedua usai tinjauan teknologi video dengan alasan berpura-pura untuk mendapatkan pelanggaran, keputusan yang mengubah jalannya pertandingan pada menit ke-72, tak lama setelah Swiss menyamakan kedudukan menjadi 1-1, hingga akhirnya Argentina menang 3-1 di babak tambahan.

Perbincangan tegang dengan Messi

Pertandingan itu juga diwarnai adu mulut antara Pinheiro dan Lionel Messi, ketika kamera menangkap kapten timnas Argentina itu berbicara dengan nada tajam kepada wasit, memintanya berbicara dengan hormat dan tidak menghinanya.

Wasit Portugal itu memandang enteng insiden tersebut, menegaskan bahwa itu bukan kasus yang luar biasa.

Ia menjelaskan: "Messi mengangkat beberapa poin kepada saya, seperti yang dilakukan pemain lain. Para kapten tim lebih banyak berkomunikasi dengan wasit, dan aturan baru mengizinkan dialog semacam ini."

Pinheiro menilai bahwa penyebutan nama bintang Argentina itu telah membesar-besarkan ketajaman dialog yang lumrah terjadi di lapangan.

Ia menuturkan: "Karena dia adalah Messi, hal itu mendapat perhatian lebih besar, tetapi ini terjadi pada banyak pemain sepak bola. Ketika menyangkut Messi atau Cristiano Ronaldo, situasi seperti ini dilihat secara berbeda."

Alih-alih menganggap percakapan semacam ini berbahaya, wasit itu meyakini bahwa hal tersebut justru bisa membantu mengendalikan pertandingan tanpa terus-menerus mengeluarkan kartu.

Ia menambahkan: "Ini adalah dialog yang membangun. Kami tidak harus memberi peringatan kepada semua orang. Mungkin dia salah paham dengan sesuatu yang saya lakukan, kami berbicara, kami saling memahami, lalu kami melupakannya."

Wasit itu juga mengenang dengan penuh rindu keikutsertaannya di Piala Dunia, yang menandai kembalinya perangkat wasit Portugal ke putaran final untuk pertama kalinya sejak dua belas tahun.

Pinheiro secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca, yang mendampingi para wasit sepanjang turnamen, dengan berkata: "Tak ada kata yang mampu menggambarkan kemegahan Piala Dunia. Seseorang tidak akan menyadari kebesarannya kecuali setelah menjalaninya langsung."