Bintang Inter Miami sekaligus Duta Niat Baik untuk Badan PBB untuk Anak-Anak "UNICEF", Lionel Messi asal Argentina, menyumbangkan dana sebesar 2,6 juta euro untuk berkontribusi dalam pembangunan kompleks rumah sakit raksasa yang dikhususkan bagi penanganan kanker anak di Kota Barcelona, Spanyol, sebagaimana disebutkan oleh situs Prancis "Foot Mercato".

Pusat San Juan de Dios untuk penanganan kanker anak di Barcelona akan mampu menampung tidak kurang dari 400 pasien per tahun, dalam sebuah langkah yang bertujuan menyediakan perawatan terpadu bagi anak-anak penderita kanker, melalui pengumpulan berbagai layanan yang berkaitan dengan penanganan kanker anak di satu tempat.

Inisiatif kemanusiaan baru ini datang untuk melengkapi rangkaian aksi amal yang dikaitkan dengan nama Messi selama bertahun-tahun terakhir, di tengah aktivitasnya yang berkelanjutan di bidang kesehatan, pendidikan, dan olahraga.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Situs resmi yayasan amal Messi memaparkan sejumlah inisiatif yang diikuti oleh sang pemain atau turut ia dukung, di antaranya membantu pendanaan penelitian kanker darah pada anak, menyumbangkan peralatan medis kepada sebuah rumah sakit di Kota Rosario, kota kelahirannya di Argentina, serta mendukung sebuah proyek yang menyasar upaya memerangi kekurangan gizi pada anak-anak di Mozambik.

Melalui inisiatif-inisiatif ini, Messi terus menggunakan pengaruh dan ketenaran globalnya untuk mendukung sejumlah isu kemanusiaan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan anak, sebagai kelanjutan dari aktivitas amalnya di luar lapangan sepak bola.