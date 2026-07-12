Messi lagi?.. Terungkaplah pemain terbaik dalam pertandingan Argentina melawan Swiss

Tim nasional Argentina melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan lolos ke babak semifinal, namun kali ini Lionel Messi bukanlah pemenang penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan; penghargaan tersebut justru diraih oleh rekan setimnya, Julián Álvarez, setelah kemenangan menegangkan atas Swiss dengan skor 3-1 pada babak perpanjangan waktu.

Alvarez meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan setelah memainkan peran krusial dalam mengantarkan timnas negaranya ke babak semifinal, dengan mencetak gol pembuka pada menit ke-113 perpanjangan waktu, sebelum Lautaro Martínez menambah gol ketiga yang memastikan lolosnya juara bertahan ke semifinal untuk menghadapi Inggris.

Ini merupakan kali kedua saja di mana penghargaan tersebut tidak jatuh ke tangan Lionel Messi selama perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026, setelah kapten “El Tango” itu mendominasi penghargaan tersebut di sebagian besar pertandingan timnas negaranya.

Messi sebelumnya meraih penghargaan Pemain Terbaik dalam 4 pertandingan, melawan Aljazair, Austria, Cape Verde, dan Mesir, sementara dalam laga melawan Yordania penghargaan tersebut diraih oleh Giovanni Lo Celso, sebelum kemudian diraih oleh Julián Álvarez dalam pertandingan melawan Swiss, menjadikannya pemain Argentina ketiga yang memenangkan penghargaan tersebut selama turnamen ini.

Penghargaan untuk Alvarez diraih setelah pertandingan maraton yang penuh ketegangan, di mana Argentina unggul lebih dulu melalui Alexis Mac Allister, sebelum Dan N'Doye menyamakan kedudukan untuk Swiss. Kemudian, penyerang Breel Embolo diusir pada menit ke-72 setelah menerima kartu kuning kedua, sebuah keputusan yang memicu kontroversi luas.

Timnas Argentina memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di babak tambahan, hingga Alvarez memastikan kemenangan dengan gol indah pada menit ke-113, sebelum Lautaro Martínez menambah gol ketiga di masa injury time, membawa Argentina ke semifinal Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi Inggris dalam laga yang dinanti-nantikan.

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