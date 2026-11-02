Messi kata kunci: Kane: Menghentikanku hampir mustahil dalam kondisi ini!

Harry Kane, penyerang Bayern Munich dan timnas Inggris, mengungkap keterampilan yang ia harapkan dapat dimiliki dari salah satu legenda sepak bola, seraya menegaskan bahwa menambahkan keterampilan itu ke dalam kemampuannya saat ini akan menjadikannya penyerang yang nyaris mustahil dihentikan.

Pernyataan Kane, peraih Ballon d'Or 2026, muncul dalam sebuah perbincangan yang membahas perkembangannya yang terus berlanjut di atas lapangan, serta aspek-aspek yang masih ingin ia tingkatkan meski telah mencapai apa yang ia sebut sebagai puncak level fisik dan teknisnya.

Kane mengungkap rahasia ambisinya

Penyerang Inggris berusia 33 tahun itu mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir situs Tribuna, menanggapi pertanyaan mengenai apakah ia masih memiliki kelemahan meski telah memenangi Ballon d'Or: "Tentu saja! Selalu ada aspek-aspek yang ingin kau tingkatkan, dan hal itu akan terus berlangsung hingga hari ketika aku memutuskan untuk pensiun dari sepak bola, tidak ada keraguan soal itu."

Ia menambahkan: "Namun pada saat yang sama, aku rasa aku belum pernah menjadi pemain yang begitu lengkap seperti ini. Secara fisik dan mental, aku merasa ketika memasuki lapangan bahwa aku sedang menjalani puncak kemampuanku."

Kane menjelaskan bahwa ia telah mencapai level yang lebih tinggi dalam pemahamannya terhadap permainan, pemanfaatan ruang, penempatan posisi, dan menarik para bek keluar dari posisi mereka, di samping kemampuannya menyelesaikan serangan.

Ia melanjutkan: "Semua aspek ini saat ini telah mencapai level tertingginya. Aku menyadarinya dalam latihan, terutama melalui cara aku mencetak gol. Aku merasa telah menjadi pemain yang lebih serbabisa dari sebelumnya, dan itulah yang memberiku motivasi."

Harapan terbesar Kane

Namun kejutan muncul ketika Kane mengungkap keterampilan yang ia harapkan bisa ia tambahkan ke dalam gudang serangannya, dengan merujuk kepada bintang Argentina Lionel Messi, kapten Inter Miami, sebagai pemilik kaki yang kemampuannya ia impikan untuk dimiliki.

Penyerang Bayern Munich itu berkata sambil tersenyum: "Seandainya aku memiliki kaki kiri Messi sekarang, menghentikanku akan hampir mustahil!"

Ungkapan ini mencerminkan kekaguman Kane terhadap kemampuan luar biasa Messi, terutama kaki kirinya yang telah menciptakan perbedaan sepanjang kariernya, baik melalui tembakan, dribel, maupun menciptakan peluang.

Tak puas dengan apa yang telah diraih

Kane menegaskan bahwa ia masih memiliki dorongan untuk terus berkembang, meski merasa bahwa ia sedang menampilkan level terbaiknya saat ini, seraya berkata: "Aku masih dalam kondisi fisik yang luar biasa. Sejauh mana aku bisa melangkah? Dan apakah aku akan terus maju dan membaik? Kita lihat saja nanti."

Perbincangan bintang Inggris itu datang setelah ia dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or, menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak mengurangi ambisinya, dan bahwa ia masih mencari cara-cara baru untuk mengembangkan penampilannya, bahkan setelah mencapai puncak sepak bola dunia.