Messi gagal memanfaatkannya... Keputusan wasit mengakhiri kontroversi seputar tendangan penalti Argentina saat melawan Mesir

Pertandingan antara Mesir dan Argentina, hari Selasa ini, di babak 16 besar Piala Dunia 2026, diwarnai dengan insiden kontroversial terkait pemberian tendangan penalti kepada "La Tango" pada menit ke-19.

Penalti tersebut diberikan setelah terjadi kontak antara Haitham Hassan, pemain sayap timnas Mesir, dengan Tagliafico, pemain Argentina, di dalam kotak penalti.

Wasit asal Prancis, François Litxer, langsung memberikan tendangan penalti untuk Argentina di tengah protes dari pihak Mesir. Lionel Messi kemudian maju untuk mengeksekusinya pada menit ke-21, namun kiper Mesir, Mustafa Shubair, berhasil menggagalkannya dengan melakukan penyelamatan.

Jaringan “Archivo Far”, yang berspesialisasi dalam kasus-kasus wasit, menulis melalui akun “X”-nya: “Apakah insiden antara Haitham Hassan dan Tagliafico layak mendapat tendangan penalti?”

Jaringan tersebut melanjutkan: “Ya, itu penalti yang sah… Pemain Argentina itu lebih dulu mencapai bola dan menyentuhnya, lalu pemain sayap Mesir itu dengan jelas menjatuhkannya.”

Jaringan tersebut menyimpulkan: “Tendangan penalti yang sepenuhnya sah, yang langsung diberikan oleh wasit François Litxer dari lapangan.”







