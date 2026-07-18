Messi: Bagi saya, turnamen ini sudah berakhir di Piala Dunia 2022

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa atas pencapaian menakjubkan yang diraihnya sepanjang kariernya, menjelang penampilannya di final Piala Dunia untuk ketiga kalinya.

Messi dan rekan-rekannya sedang bersiap untuk menghadapi Spanyol, besok Minggu, di final Piala Dunia 2026, di mana "Leo" berambisi meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

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Messi mengatakan dalam pernyataan yang disoroti oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano melalui akun resminya di platform media sosial “X”: “Saya merasa seolah-olah karier saya seperti permainan video, pasti.”

Dia menambahkan sambil tersenyum: “Pada Piala Dunia terakhir, saat kami meraih trofi Piala Dunia, saya rasa permainan itu sudah benar-benar berakhir.”

Messi sebelumnya telah dibandingkan dengan banyak bintang dan legenda dari berbagai generasi, namun sebagian besar pakar, kritikus, dan penggemar berpendapat bahwa pesulap Argentina ini adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola.



