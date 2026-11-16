Messi atau Ronaldo? Kvaratskhelia Pilih Sosok Panutannya

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Bintang Paris Saint-Germain asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, mengungkap sosok panutannya di dunia sepak bola. Ia juga bercerita tentang peran besar sang ayah dalam membentuk karakter dan kariernya, sebelum menjelma menjadi salah satu bintang paling menonjol di dunia dan meraih prestasi luar biasa di Liga Champions.

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Dalam wawancara panjang dengan majalah Prancis "GQ", Kvaratskhelia mengenang awal kariernya di sepak bola. Ia menegaskan bahwa sang ayah, Badri, mantan pemain yang kemudian beralih menjadi pelatih, adalah panutan pertamanya. Semasa kecil, ia berulang kali menonton rekaman pertandingan ayahnya dan bermimpi menjadi pemain seperti dirinya.

Tentang sang ayah, Kvaratskhelia berkata: "Pada waktu itu YouTube belum ada seperti sekarang, jadi saya menonton berulang kali cuplikan pertandingannya yang direkam oleh ibu saya. Dia pemain yang luar biasa, punya tendangan jarak jauh yang sangat keras. Suatu kali dia mencetak tiga gol dalam satu pertandingan kualifikasi Liga Champions. Saya ingin menjadi seperti dia."

Kvaratskhelia tak hanya menonton pertandingan ayahnya. Ia mulai bermain sepak bola bersama teman-temannya di jalanan Georgia, tepatnya di lapangan-lapangan yang dikelilingi menara permukiman, tempat para penghuni terbiasa menyaksikan pertandingan dari jendela rumah mereka.

Sang pemain menjelaskan bahwa lingkungan tersebut turut mengasah kemampuannya: "Di Georgia, kami punya lapangan yang dikelilingi bangunan dari segala sisi, kurang lebih seperti di Brasil. Saat kamu bermain, semua orang keluar ke jendela untuk menonton pertandingan. Kamu tidak punya pilihan, kamu harus menunjukkan sesuatu yang istimewa."

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Cristiano Ronaldo Hadir dalam Perjalanannya

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Kvaratskhelia mengungkapkan bahwa dirinya terpengaruh oleh perjalanan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, terutama dalam hal kerja keras dan perhatian terhadap pengembangan kemampuan fisik.

Di awal kariernya di akademi Dinamo Tbilisi, pemain Georgia itu kesulitan menunjukkan dirinya karena postur tubuhnya yang kurus, yang menghalanginya naik ke tim kelompok usia yang lebih tua. Hal itu mendorongnya untuk melipatgandakan usaha, dengan menjadikan Ronaldo sebagai panutan.

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Mengenai fase tersebut, Kvaratskhelia berkata: "Awalnya sangat sulit, tetapi ketika saya berusia 16 tahun, saya mulai bermain bersama tim utama."

Perjalanannya menuju status bintang tidaklah mudah. Ia pindah ke klub Georgia Rustavi, lalu menjalani pengalaman bersama Lokomotiv Moscow. Namun, ia gagal meyakinkan klub Rusia tersebut dan menghabiskan sebagian besar waktunya di bangku cadangan, sebelum kembali ke Georgia.

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Setelah itu, ia mendapat kesempatan baru bersama Rubin Kazan. Di sana ia menjadi pemain inti, mulai mengembangkan fisiknya, dan memukau para pengamat Liga Rusia dengan kemampuannya melewati lawan dan menusuk ke arah gawang, hingga meraih penghargaan pemain muda terbaik kompetisi tersebut dua tahun berturut-turut.

Dari Pemain yang Ditolak Eropa Menjadi Bintang Napoli dan Paris

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Kesulitan Kvaratskhelia tidak berhenti pada pengalaman pertamanya di Rusia. Klub-klub besar Eropa tidak berlomba-lomba merekrutnya, meski ia tampil gemilang bersama Rubin Kazan.

Mantan pelatih Georgia, Willy Sagnol, mengungkapkan bahwa ia sempat mencoba menawarkan sang pemain kepada sejumlah klub Eropa, tetapi menghadapi keraguan yang aneh, bahkan hingga meragukan kemampuannya beradaptasi dengan sepak bola Eropa Barat karena kewarganegaraannya sebagai orang Georgia.

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Setelah pecahnya perang Rusia-Ukraina pada 2022, sang pemain memutuskan meninggalkan Rubin Kazan dan pulang ke negaranya untuk bergabung dengan Dinamo Batumi. Di sana ia memainkan 11 pertandingan dengan mencetak delapan gol dan dua assist.

Kvaratskhelia menyebut periode itu sebagai yang terpenting dalam kariernya: "Itu adalah dua bulan terpenting dalam seluruh karier sepak bola saya."

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Dari Georgia, perjalanan sesungguhnya menuju status bintang Eropa dimulai. Ia pindah ke Napoli dengan biaya sekitar 10 juta euro dan berkontribusi membawa klub tersebut menjuarai Serie A musim 2022/2023, hingga mendapat julukan "Kvaradona", merujuk pada legenda klub Diego Maradona.

Setelah itu, ia hijrah ke Paris Saint-Germain pada Januari 2025 dengan nilai transfer yang diperkirakan sekitar 70 juta euro. Ia menjadi salah satu kunci utama tim dalam perjalanan di Eropa, sebelum turut membawa klub tersebut menjuarai Liga Champions dua kali berturut-turut dan meraih penghargaan pemain terbaik edisi 2025/2026.