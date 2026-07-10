Meskipun sama-sama mencetak gol... mengapa Mbappé justru memimpin daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia, mengungguli Messi?

Kylian Mbappé kembali memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, setelah menambah koleksi golnya menjadi 8 gol berkat golnya dalam kemenangan Prancis atas Maroko (2-0) di babak perempat final, mengungguli Lionel Messi meskipun kedua bintang tersebut memiliki jumlah gol yang sama.

Kapten timnas Prancis itu mencetak gol kedelapannya di turnamen ini, sehingga kembali memuncaki perburuan Sepatu Emas, setelah sebelumnya Messi sempat merebut posisi teratas secara sementara selama perjalanan timnas Argentina.

Meskipun kedua pemain memiliki jumlah gol yang sama, peraturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) saat ini memberikan keunggulan kepada Mbappé.

Mengapa Mbappé unggul atas Messi?

Mbappé telah mencetak 8 gol di turnamen ini, dengan dua gol masing-masing melawan Senegal, Irak, dan Swedia, serta satu gol melawan Paraguay dan Maroko.

Messi juga mencetak 8 gol, setelah mencatatkan hat-trick melawan Aljazair, dua gol ke gawang Austria, serta masing-masing satu gol dalam pertandingan melawan Yordania, Cape Verde, dan Mesir.

Namun, peraturan FIFA terkait Sepatu Emas tidak hanya bergantung pada jumlah gol, karena telah menetapkan kriteria untuk menentukan pemenang jika terjadi kesamaan skor antara para pemain, guna menghindari pembagian penghargaan.

Kriteria jumlah umpan kunci menjadi prioritas utama, diikuti oleh jumlah menit yang dimainkan pemain jika kedudukan masih imbang setelah itu.

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Umpan-umpan kunci memberi keunggulan bagi Mbappé

Mbappé, pemegang gelar penghargaan tersebut, saat ini unggul setelah mencatatkan 3 umpan kunci, dibandingkan dengan hanya satu umpan kunci milik Messi, yang secara resmi menempatkannya di puncak daftar pencetak gol saat ini.

Sedangkan dari segi jumlah menit bermain, kapten Prancis telah bermain selama 518 menit di turnamen ini, dibandingkan dengan hanya 410 menit bagi kapten Argentina.

Bagaimana cara Messi merebut kembali posisi teratas?

Messi masih bisa merebut kembali posisi pertama dalam perebutan Sepatu Emas saat Argentina menghadapi Swiss di babak perempat final.

Bintang Argentina ini akan memimpin klasemen jika berhasil mencetak satu gol atau memberikan dua assist selama pertandingan, sehingga menyamai Mbappé dalam jumlah assist, sambil tetap memiliki keunggulan karena bermain dalam jumlah menit yang lebih sedikit.

Namun, skenario ini bisa berubah jika pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu dan Messi bermain dalam waktu yang cukup lama, yang dapat memengaruhi kriteria penentuan pemenang.