Meskipun lolos... Bono mengingatkan Mbappé akan malam yang membuatnya tak bisa tidur

Yassine Bono, kiper tim nasional Maroko, memaksa Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, untuk kembali mengenang kenangan buruk setelah ia menggagalkan tendangan penalti yang dilancarkan Mbappé dalam pertandingan kedua tim di Piala Dunia 2026.

Timnas Prancis berhasil lolos ke babak semifinal turnamen tersebut setelah meraih kemenangan berharga atas Maroko dengan skor 2-0 pada Rabu malam tadi, namun bintang Real Madrid itu justru melepaskan tendangan penalti yang langsung ditangkap oleh Bono pada menit ke-28.

Menurut statistik dari jaringan “Opta”, ini adalah tendangan penalti pertama yang gagal dieksekusi Mbappé saat membela timnas Prancis sejak ia gagal mengeksekusi tendangan penalti dalam adu penalti melawan Swiss di babak 16 besar Piala Eropa 2020.

Jaringan tersebut juga mencatat bahwa Bono telah menghentikan rangkaian 15 tendangan sukses Mbappé saat membela Les Bleus, baik tendangan penalti pada waktu normal pertandingan maupun tendangan penalti adu penalti.

Mbappé gagal mengeksekusi tendangan penalti melawan Swiss pada Juni 2021, yang menyebabkan timnas Prancis tersingkir secara mengejutkan dari babak 16 besar Piala Eropa.

Setelah pertandingan tersebut, Mbappé menulis di Instagram, “Saya meminta maaf atas tendangan ini. Saya ingin membantu tim, tetapi saya gagal. Akan sulit bagi saya untuk tidur setelah ini.”

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