Seperti dilaporkan Sky, sudah ada pertemuan antara pihak-pihak yang bertanggung jawab di klub tersukses Jerman itu dan kubu sang pemain. Pada Senin, pembicaraan lanjutan dijadwalkan berlangsung.

Pelatih Vincent Kompany juga disebut sebagai penggemar berat Gabriel, yang karena itu, meski baru berusia 15 tahun, jika pindah akan langsung diproyeksikan untuk tim utama. Namun, aspek finansial dalam perekrutannya menjadi hambatan besar. Selain kompensasi pembinaan untuk Red Devils, kemungkinan juga dibutuhkan paket total bernilai tinggi, yang diminta kubu remaja tersebut di sekitar agen top Ali Barat. Yang dibicarakan adalah gaji di kisaran jutaan satu digit dan uang tanda tangan yang besar.

Tuntutan yang menurut laporan tersebut akan dipenuhi tanpa ragu oleh klub-klub top lain yang juga berminat. Kabarnya, terutama Real Madrid, Barcelona, dan PSG memantau situasi Gabriel dengan sangat saksama. Borussia Dortmund, RB Leipzig, dan Bayer Leverkusen, menurut Sky , telah mundur dari perburuan pemain ofensif itu.

Tak punya paspor Eropa: Bagaimana JJ Gabriel ingin mewujudkan transfer

Masalah lain, bagaimanapun, mungkin segera bisa teratasi. Setelah mencapai ulang tahunnya yang ke-16 pada Selasa, Gabriel bisa menandatangani kontrak beasiswa di Inggris, tetapi baru bisa meneken kontrak profesional pada usia 17 tahun. Namun, ia baru bisa pindah ke klub Eropa saat berusia 18 tahun karena aturan transfer internasional pasca-Brexit. Asal-usul orang tuanya - ayah dari Irlandia, ibu dari Siprus - bisa menjadi celah. Menurut informasi dari Sky, Gabriel kini ingin mengajukan paspor di Siprus. Dengan demikian, kepindahan sudah bisa terjadi pada Januari.

Sementara itu, bertahan di Manchester nyaris pasti tidak akan terjadi. Gabriel bahkan disebut telah meminta United untuk membatalkan pendaftarannya di klub. Proses itu disebut telah menimbulkan "kejutan" di United dan "hampir belum pernah terjadi sebelumnya", demikian disebutkan dalam Telegraph.

Michael Carrick baru-baru ini berbicara secara samar soal isu tersebut: "Saya hanya berpikir kami benar-benar harus sangat berhati-hati dalam seluruh situasi ini. Dia masih anak-anak, dia berusia 15 tahun, dan hal terpenting bagi saya - dan juga dari sudut pandang klub - jelas adalah menjaga para pemain muda kami. Kesejahteraan mereka, kondisi mereka, kehadiran mereka di ruang publik. Dan saya pikir kita semua benar-benar harus menyadari hal itu dalam situasi ini. Sebagai klub, tentu saja kami semua terlibat dalam pembicaraan ini. Saya hanya merasa kami harus sangat berhati-hati."

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JJ Gabriel sudah mencatatkan debut untuk Manchester United

Gabriel bermain untuk akademi Red Devils sejak usia 11 tahun dan mencetak 23 gol dalam 23 pertandingan U18 musim lalu, yang membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik Premier League U18. Pada Agustus, ia juga menjalani debut profesionalnya dalam sebuah laga uji coba dan menjadi pemain United termuda dalam sejarah klub di tim utama.

Untuk tim U21, musim ini ia sudah membukukan empat kontribusi gol dalam dua pertandingan. Pada debutnya di Youth League, Gabriel mencetak hat-trick saat menang kandang 5-0 atas Sabah.